El gobernador de Tierra Del Fuego amenaza con judicializar el conflicto por la quita de aranceles y hay paro total en las fábricas

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó su malestar no sólo por los anuncios del Gobierno nacional que comprometen la continuidad del régimen industrial en la isla, sino también por el tono agresivo de algunos funcionarios. Reconoció que el escenario es “muy complejo” y adelantó que si el decreto oficial confirma los anuncios, el Gobierno fueguino acudirá a la Justicia: la Provincia “va a judicializarlo”, aseguró.

Por otra parte, la UOM de Tierra del Fuego activó un paro por tiempo indeterminado en protesta contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional.

En declaraciones a Radio Provincia, Melella apuntó contra figuras clave de La Libertad Avanza. Rechazó “la violencia de Espert y de Sturzenegger, que salieron contra Tierra del Fuego”.

Cuestionó también la visión reduccionista sobre la provincia: “La verdad es que a mí no me gusta que nos digan que tenemos que ser un parque de diversiones. Hablan de Tierra del fuego como si fuera sólo Ushuaia. Ni siquiera saben que hay otras localidades, que hay todo un abanico productivo, y lo hacen desde una lógica porteña de darle un caramelo a un sector de la Argentina que se cree que Tierra del Fuego es la madre de todos los problemas de nuestro país”.

El mandatario provincial advirtió sobre las consecuencias concretas que tendrán las medidas impulsadas por el Ejecutivo: “Son puestos de trabajo que se pierden y ya lo vivimos en la época de Macri cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las deudas. Algunos que dicen que esto es competencia es mentira, te destruye, destruye el empleo y perdimos muchísimos puestos de trabajo y ese puesto de trabajo del de la fábrica que es un vecino más va a perjudicar al taxista, al remisero, al quiosquero, al almacenero, al que vende una pizza o al que tiene una cabaña en Tolhuin para el fin de semana. Esto nos toca a todos“.

Además, adelantó que el Ejecutivo provincial intentará revertir la situación: “Desde la provincia vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar vuelta esta mirada del gobierno nacional y estas decisiones y acciones”.

Melella también se quejó por la falta de diálogo previo desde Nación: “Yo me enteré por los empresarios”. Y añadió: “No le han avisado ni a los propios porque yo llamé a Agustín Coto y no lo sabía”. En ese sentido, concluyó: “Ni los propios les importan”.

Consultado por la huelga en las plantas electrónicas fueguinas, el gobernador respaldó la medida gremial: “Es la herramienta que tiene el trabajador y nosotros acá estamos en contacto permanente con los trabajadores”. En ese marco, anunció reuniones virtuales con referentes de la CGT de Río Grande y Ushuaia, y con dirigentes de la UOM de ambas ciudades.

“En esto hay que estar juntos y nosotros vamos a acompañar a los trabajadores. Nosotros no acompañamos empresarios, nosotros acompañamos a los trabajadores pero en este caso hay que defender la industria y haremos todas las acciones que estén a nuestro alcance”, remarcó.

Paro total en la planta de Mirgor en Río Grande Tierra del Fuego

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande declaró un paro por tiempo indeterminado en rechazo a las reformas del gobierno de Javier Milei que, estiman, podrían dejar sin empleo a unos 6.700 trabajadores.

“Volveremos a las plantas cuando encontremos una solución porque aquí lo que está a la vista es que a fines del corriente año finalizaría la producción en las industrias metalúrgicas de la provincia”, advirtió el dirigente sindical Oscar “el zurdo” Martínez durante una movilización frente a las plantas.

Martínez denunció que el rumbo económico ya anticipaba consecuencias negativas: “Desde el inicio de la gestión de este gobierno sabíamos que las políticas neoliberales traen como consecuencias la destrucción de la industria nacional. Producto de este nuevo acuerdo con el FMI incluso la decisión de ajustar sobre el subrégimen de Tierra del Fuego nos viene a complicar la vida”.

También dio detalles del proceso de negociación fallido: “Las primeras reuniones empezaron el día domingo, hubo encuentros importantes con funcionarios nacionales. Hasta la madrugada del martes donde se habían logrados cambios, pero después en el anuncio del vocero se dio por tierra a esto y la situación cambió”.

La respuesta de Espert a las declaraciones de Melella

El diputado José Luis Espert respondió con dureza al gobernador fueguino Gustavo Melella, luego de que éste defendiera el régimen industrial vigente en la provincia. "Caradura —comenzó Espert—, ¿vos decís que si un celular en Argentina no cuesta el doble de lo que vale en el mundo desaparece Tierra del Fuego? Los celulares que hacés ahí tienen valor agregado cero. Son sólo impuestos", cuestionó.

Luego, propuso alternativas de desarrollo para la provincia y señaló que Tierra del Fuego cuenta con la segunda reserva de gas más grande del país, pero no adhirió al RIGI; que podría impulsar la petroquímica o la acuicultura, pero no lo hace; que la hotelería "deja mucho que desear" y que, a pesar de tener el puerto más cercano a la Antártida, no se aprovecha para abastecer cruceros.

También sugirió convertir a Río Grande en la ciudad administrativa para descomprimir a Ushuaia y potenciar el turismo. Cerró su mensaje con una advertencia: "No nos tomes por boludos".

Las reflexiones de Sturzenegger sobre el régimen de protección fueguino

El ministro Federico Sturzenegger analizó la reducción de la protección a productos electrónicos, que —según explicó— afecta directamente al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. En un extenso hilo de X, expresó tres ideas clave sobre el impacto en el empleo, la productividad y el futuro de la isla.

Sobre el empleo, sostuvo: "Hay que analizar el tema desde la óptica del equilibrio general. Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas."

Y agregó: "¿Cuánto empleo creará ese gasto adicional? Mucho más que los que se pierden, porque el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva." Según estimaciones previas, "la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos."

En cuanto a la productividad, recordó un planteo propio: "Es un clásico que las industrias protegidas nunca convergen en productividad." Citó su trabajo académico “Endogenous Learning and Trade Policy”, donde explica que "el empresario internaliza el efecto de la mejora de su productividad en la baja de protección y por ende nunca converge a la productividad internacional." Por eso, aseguró que "abrir la importación de bienes de capital usados va a llevar a nuestra industria de bienes de capital a ser de clase mundial en unos años."

Finalmente, se refirió al impacto del régimen en la isla con un tono crítico: "Yo pienso que es devastador. Tierra del Fuego podría ser Nueva Zelandia. En realidad mucho más que Nueva Zelandia porque es la puerta al destino turístico con mayor potencial del mundo que es la Antártida." Enumeró sus ventajas: "Tiene de todo: mística, navegación, trekking, cruce de los Andes, glaciares, gastronomía, esquí en contra temporada, incluso tiene energía a morir." Sin embargo, lamentó que "le degradamos el paisaje con galpones industriales." Y remató con una comparación tajante: "Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o Yellowstone."

Sturzenegger celebró el giro oficial: "En síntesis, un gran paso. Aplausos de pie para todo el equipo de la Secretaría de Producción." Destacó el rol del presidente Javier Milei: "Sobre todo al Presidente, que todos los días nos permite cambiar el país para mejor."

