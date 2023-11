Después de sus dudas iniciales, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el martes por la noche que "los fondos para el pago de aguinaldos en Chubut están garantizados" tras realizar gestiones con el Gobierno nacional y, en particular, con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Torres había expresado dos días atrás que, si el Gobierno no compensaba a las provincias después de la subida en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no dispondría de los recursos necesarios para cumplir con el pago de los aguinaldos en su administración provincial.

Noticia en desarrollo...

LT