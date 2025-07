Este martes, el Gobierno confirmó que en julio se le abonará nuevamente el bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Se complementa con el aumento de 1,5% anunciado el pasado viernes según la última medición de inflación.

La medida fue confirmada a través del Decreto 444/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

A partir de esta medida, combinada con el bono que se entrega mensualmente sin actualizaciones desde marzo de 2024, la jubilación mínima será de $ 379.294,79 en el séptimo mes del año.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más también percibirán la ayuda económica anunciada este martes por el gobierno.

De esta manera, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de la Pensión No Contributiva (PNC) alcanzará en julio un total de $247.435,83 que ascenderá a $317.435,83 con el bono anunciado.

En el decreto emitido por el gobierno se explicó que el bono "se otorga con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

En la medida también se indicó que "para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, establecido por el artículo 125 de la Ley N° 24.241, el importe máximo del bono extraordinario previsional será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo” de este bono.

En la normativa también se indicó que la ayuda económica no tendrá carácter remunerativo, no será alcanzada por los descuentos y no se computará para otros conceptos.

