El Gobierno confirma que prepara un proyecto de ley para despenalizar la marihuana

El Gobierno quiere trabajar sobre un proyecto de ley para de la despenalización de la tenencia de marihuana que sería presentado en el transcurso del año para debatirlo en el Congreso. Así fue confirmado este jueves 23 de enero por la titular del Sedronar, Gabriela Torres, quien reconoció que "hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad para la despenalización de la marihuana". En diálogo con la AM 750, la funcionaria afirmó que "una cosa es narcotráfico y otra es consumo", aunque aclaró que "el proceso de armado de la ley aún no empezó, sí está la iniciativa".

"Si en este momento no tenemos ninguna regulación, sería todo más confuso. Creo que hay que trabajar mucho en relación a qué puede tolerar el cuerpo. Un menor no puede consumir ninguna sustancia, porque cualquiera sería problemática. Su hígado y su cerebro no están terminados de formarse. Si no acompañamos a los jóvenes en relación al cuidado de su propio cuerpo, de verdad se están lastimando mucho", matizó la funcionaria durante una entrevista con La Red.

El propio Alberto Fernández consideró durante la última campaña electoral que hay que revisar las prohibiciones contra el consumo de marihuana y calificó como un "fracaso" la "guerra contra la droga" que se llevó a cabo en el país. "Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico, pero no hemos resuelto las adicciones, que tienen distintos niveles. Algunas son más dañinas para la salud humana, pero otras son menos nocivas que el tabaco y circulan entre nosotros. Ahí tenemos que dar una respuesta sensata", consideró el mandatario en junio pasado en diálogo con Radio Con Vos. "No tenemos que perseguir a los fumadores de porro", remató el entonces precandidato.

En México, el líder del Senado pide la legalización de la marihuana

No fue el único funcionario que opinó sobre el tema. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó a mediados de diciembre una entrevista al programa Intratables y dio definiciones contundentes. "¿Usted está a favor de legalizar la venta de marihuana y cocaína?", le preguntó el periodista Fabián Doman. "Cuando hablamos de marihuana estamos discutiendo algo que dentro de 5 años va a ser el reemplazo natural de las tabacaleras. Sería hipócrita no entender que hoy las grandes plantaciones que empiezan a generarse como cultivo medicinal están en manos de las tabacaleras", explicó el funcionario en América.

La actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, también se refirió a la cuestión. Entrevistada por radio Metro, afirmó que "hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate". La cartera a su cargo es una de las que estudia la despenalización en base a los modelos usados en países como Uruguay y Estados Unidos. Según consignó el sitio El Parlamentario, hoy el plan que se analiza establecería determinar una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos de más de 18 o 21 años, lo mismo que el cultivo de plantas.

AB/FF