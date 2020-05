El Gobierno confirmó que este año no habrá presupuesto y alarmó a la oposición

El Gobierno dio a conocer que ya trabaja en la elaboración del presupuesto 2021 y sorprendió a la oposición parlamentaria, que aún tenía esperanzas de tratar el proyecto correspondiente al ejercicio 2020, que quedó pendiente de discusión.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía que comanda Martín Guzmán dio a conocer que se hubo una reunión de funcionarios "para avanzar en los lineamientos de cara a la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2021, así como en la definición de políticas económicas para enfrentar los efectos de la pandemia".

En septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo que lideraba por entonces Mauricio Macri mandó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2020, cuyo tratamiento quedó postergado por las elecciones que finalmente perdió Juntos por el Cambio. Con la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada, se decidió no tratar el proyecto en diciembre como estaba previsto, ya que se dio prioridad a la emergencia. La llegada del coronavirus y la declaración de la cuarentena retrasó aún más los planes hasta dejarlos practicamente sin efecto.

Por primera vez, la economía preocupa más que el coronavirus

"Corresponde y es correcto que están trabajando en el Presupuesto 2021, ya que deben presentar en breve un avance al Congreso, pero al mismo tiempo está muy mal y es algo injustificable que no hayan presentado nada del presupuesto para este año. A esta altura ya no hay ningún tipo de justificación alguna para que no lo presenten”, señaló Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

El proyecto de Presupuesto se presenta el 15 de septiembre de cada año por lo que quedan menos de cuatro meses para que el Ejecutivo deba tener listo el texto que llevará al Congreso con las perspectivas para el año próximo. La discusión que se realizó en el Ministerio de Economía también tuvo que ver con las políticas que se pretende implementar una vez que finalice la cuarentena.

El eje de la preocupación lo tienen las economías regionales, entre las principales afectadas por el freno en las actividades.

El diputado radical Facundo Suárez Lastra cuestionó también que "ya que se pusieron a trabajar en el Presupuesto del 2021, podrían mandar el Presupuesto de este año, así tenemos idea de que prioridades en gasto y obras están previendo. El Congreso lo está esperando desde diciembre”.

La polémica por el Presupuesto 2021 se complementa con el reclamo de la oposición por el otorgamiento de "superpoderes" al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que tendrá la capacidad de reasignar el 100% de las partidas presupuestarias al menos hasta fin de año, con la excusa de la emergencia por el coronavirus y la delicada situación sanitaria y económica.

“Estimado Martín Guzmán antes de preparar el Presupuesto 2021, tienen que presentar el 2020. Lo estamos reclamando hace bastante”, sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide.

Seguir paralizando la economía puede ser más letal que abrirla

También alzó la voz el tucumano José Cano, quien marcó que "cuando decimos que el Congreso tiene que funcionar pase lo que pase, es por esto. El Gobierno está delineando el presupuesto de 2021 cuando ni siquiera votamos el del 2020. Llegando a la mitad del año, los Diputados y Senadores seguimos sin saber cómo piensan administrar el país", lamentó.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, por donde ingresa el Presupuesto, es presidida por Carlos Heller, que por el momento solo mostró intenciones de avanzar con el proyecto de Impuesto a la Riqueza que trabajó junto al jefe del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner y que tiene el visto bueno del presidente Alberto Fernández.

