El Gobierno cree que la marcha del 4J forma parte de “la campaña de Cristina”

En las primeras horas de la tarde, el gobierno de Javier Milei dio una primera mirada sobre la marcha que reúne a diversos sectores en el Congreso: cree que están incentivados por Cristina Kirchner y que la convocatoria “forma parte de la campaña” de la titular del PJ para la Legislatura bonaerense. También, hay optimismo: aseguran que este tipo de movilizaciones perderán fuerza.

Así lo reflejó una voz de relevancia dentro del oficialismo en contacto con PERFIL. “La marcha demuestra que Cristina Kirchner empezó la campaña”, determinó. Para el oficialismo, todas las agrupaciones que acudieron al Parlamento para manifestarse, desde los científicos del CONICET hasta los trabajadores del Hospital Garrahan pasando por los movimientos feministas, juegan para los intereses de la titular del PJ. Precisamente, la titular del Partido Justicialista anunció esta semana que será candidata en las próximas elecciones legislativas.

En la Libertad Avanza estiman que a estas organizaciones se pueden adherir otras refractarias a Javier Milei. No lo dicen abiertamente pero dan a entender que grupos piqueteros también pueden comenzar a moverse. No obstante, para Balcarce 50 hay un aspecto clave: las marchas se van a desinflar por falta de financiamiento. “Son todos actores que no tienen caja, no se pueden sostener en la calle”, expresó una fuente importante de la administración libertaria. Otra fuente libertaria dio un paso más y acusó a los actores de “kirchneristas” que pretenden “voltear al Gobierno, quebrando el equilibrio fiscal”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Polémica con la diputada Juliana Santillán: cuánto necesita ganar una familia para no ser pobre en Argentina

Para la Casa Rosada, este tipo de movilizaciones lo terminan beneficiando ya que le permite polarizar con el kirchnerismo y mostrar que no está dispuesto a conceder nada para no afectar las cuentas públicas. En esa línea, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, prometió que no habrá aumento para jubilados.

En la jornada en la que el Parlamento debate una formula de movilidad para los adultos mayores y la declaración de emergencia en la salud pediátrica a raíz de las protestas en el Garrahan, el ministro coordinador expresó que “el sistema previsional y discapacidad, que son dos temas que sin dudas sensibilizan a la sociedad y son importantes. Pero son dos temas que el Estado no puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”.

Y confirmó que el Poder Ejecutivo vetará los proyectos votados por la oposición. Lo hizo en el marco del almuerzo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Gi