El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) inicia una nueva etapa y, este 1 de julio, el científico Pedro Di Nezio asumió oficialmente la dirección del organismo, marcando el fin de la gestión transitoria de Antonio Mauad, quien lideró durante los últimos meses una profunda reestructuración administrativa —con ajuste y despidos— del ente dependiente del Ministerio de Defensa.

Su designación, decidida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, busca imprimir un perfil técnico y de gestión al organismo, orientado a la modernización de los sistemas de predicción y observación climática en el país.

Carlos Presti, ministro de Defensa, impulsó la designación de Pedro Di Nezio

El arribo de Di Nezio al organismo no representa una sorpresa dentro del Gobierno. Su nombre ya había sido anunciado en octubre de 2025 como futuro titular del SMN, aunque aquella designación nunca llegó a formalizarse.

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En ese entonces la conducción quedó en manos de Antonio Mauad, quien asumió la tarea de llevar adelante una reestructuración administrativa que el Ejecutivo consideraba prioritaria antes de avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo. Hubo despidos y vaciamiento de distintas áreas.

A partir de la reconstrucción realizada por fuentes oficiales, el esquema de transición fue acordado desde fines de 2025 y contemplaba una gestión temporal de Mauad orientada a reorganizar la estructura interna del organismo.

El plan de modernización

La llegada de Pedro Di Nezio al Servicio Meteorológico Nacional forma parte de una segunda etapa de la estrategia diseñada por el Ministerio de Defensa para el organismo. La primera fase estuvo encabezada por Antonio Mauad y se concentró en el reordenamiento de la estructura interna y territorial del SMN.

A través del diagnóstico elaborado por el Gobierno, el organismo arrastraba una red de observación "sobredimensionada", con numerosos agentes asignados a tareas de relevamiento en distintos puntos del país. Desde el Gobierno sostienen que parte de esas incorporaciones respondían a criterios políticos más que técnicos y mencionan especialmente designaciones vinculadas a intendencias del norte y el litoral.

Durante los últimos meses se concretó la desvinculación de alrededor de 100 trabajadores, una medida que, según el Ejecutivo, no afectó al personal científico de carrera.

Superada esa etapa, la nueva gestión tendrá como principal desafío la puesta en marcha de un plan de inversión destinado a modernizar el organismo. El objetivo central será avanzar en la automatización de la red meteorológica nacional mediante la incorporación de tecnología de última generación, reemplazando progresivamente el sistema basado en observadores humanos por estaciones automatizadas capaces de generar información en tiempo real.

Antonio Mauad estuvo al frente del Servicio Meteorológico Nacional durante la etapa de reorganización interna del organismo

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La iniciativa también apunta a modernizar los más de 120 puntos de observación distribuidos en todo el país, que, de acuerdo con la evaluación oficial, operan en muchos casos con metodologías y equipamiento que requieren actualización.

Además, la administración nacional busca que la información producida por el Servicio Meteorológico Nacional tenga una vinculación más directa con la toma de decisiones estratégicas en áreas como la producción agropecuaria, la gestión de riesgos climáticos y el sistema de defensa nacional, uno de los ejes que explican la elección de un perfil científico con experiencia internacional para conducir el organismo.

Quién es Pedro Di Nezio

El ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami. Durante las últimas dos décadas desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde participó en proyectos de investigación climática y meteorológica en universidades y organismos especializados.

Pedro Di Nezio, especialista en meteorología y predicción climática

Sumado a eso, entre otras instituciones, trabajó en la National Oceanic and Atmospheric Administration, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica y diversas universidades de Colorado, Texas y Hawái.

A lo largo de su trayectoria publicó más de 60 trabajos científicos y participó en investigaciones difundidas en revistas de alcance internacional. Además, adquirió reconocimiento por sus estudios sobre fenómenos climáticos como El Niño-Oscilación del Sur y La Niña, de gran relevancia para la producción agropecuaria y la planificación económica.

MV/ML