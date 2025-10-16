El Gobierno lanzó el RUNA: una nueva plataforma para inscribir autos 0 km 100% online y más barata

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, presentó oficialmente el RUNA, el nuevo sistema digital que permitirá inscribir vehículos 0 km de manera 100% online y con un costo 20% más económico que el trámite tradicional. “Esta plataforma permite inscribir vehículos nuevos sin necesidad de acudir al registro. Antes, el proceso era completamente presencial, con formularios costosos y una burocracia que podía demorar hasta una semana”, explicó Amerio.

Con el RUNA, los concesionarios podrán cargar los datos del vehículo y del comprador directamente en la plataforma. El usuario firmará y validará su identidad de forma electrónica, abonará el arancel desde la web y recibirá por correo electrónico el título digital, mientras que la cédula verde se emitirá automáticamente en la aplicación Mi Argentina.

“Una vez que el trámite se completa, el comprador puede retirar el vehículo desde la concesionaria, listo para circular, con las chapas patente ya colocadas”, detalló el funcionario.

Amerio también destacó que, además de la digitalización, el nuevo sistema implica una reducción en el costo de inscripción: “Cuando asumió este Gobierno, el arancel bajó del 2% al 1%. Ahora, con la inscripción digital, se reduce al 0,8%, lo que representa un 20% de descuento adicional”.

El viceministro adelantó que el RUNA será “el primer paso hacia la centralización de todos los trámites del automotor en una sola plataforma digital”, en el marco de las políticas de desregulación y modernización administrativa impulsadas por el Gobierno Nacional.

“Este proceso comenzó el año pasado con la digitalización de la cédula verde y la ex cédula azul. Hoy, autorizar a un tercero a conducir tu vehículo se puede hacer desde la app Mi Argentina, en segundos, 100% digital y sin costo”, concluyó Amerio.

LB / EM

