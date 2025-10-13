Amerio, sobre el escándalo Espert: “Esperamos que la Justicia lo esclarezca y vamos a acatar el fallo”

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo este lunes que el Gobierno espera que la Justicia avance con el expediente que involucra al dirigente libertario José Luis Espert y al empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero. “Esperamos que la Justicia esclarezca esto. Vamos a acatar el fallo de la Justicia”, afirmó el funcionario.

En declaraciones radiales, el número dos de Mariano Cúneo Libarona consideró que la renuncia de Espert a su postulación como diputado nacional fue una decisión que buscó “evitar un perjuicio al partido” y destacó que el economista “se ha puesto a disposición de la Justicia”.

La Justicia electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas de LLA en PBA y se mantendrá la foto de Espert

“Está muy avanzado el trámite de extradición y ya cuenta con la firma del presidente Javier Milei”, señaló Amerio en declaraciones a radio Rivadavia, y subrayó que "por primera vez" un Poder Ejecutivo decidió rubricar la autorización sin esperar el plazo de silencio administrativo de diez días. Ese cambio de procedimiento, aseguró, permitirá acelerar el envío de Machado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de activos.

El escándalo se disparó cuando salió a la luz que en 2020 Espert había recibido una transferencia de 200.000 dólares de Machado, hoy acusado de narcotráfico y lavado. La revelación lo dejó en el centro de la tormenta y aceleró su salida de la lista bonaerense de La Libertad Avanza, en medio de un caso que expuso las sombras del financiamiento político.

Amerio cerró su intervención remarcando que el oficialismo acatará lo que dispongan los tribunales: “Una vez que se investigue y la Justicia resuelva, vamos a atenernos a ese resultado. Nadie puede tener privilegios por encima del resto de los ciudadanos. Lo importante es que no va a tener fueros en los que ampararse”.

