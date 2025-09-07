El Gobierno llega al comicio con dificultades para la fiscalización

La Libertad Avanza llega a la cita electoral cargada de ruidos en distintos planos, sin resolución a corto plazo. Las internas florecieron con velocidad en las últimas horas, la campaña mostró dificultades y hasta la organización de la fiscalización entró en una espiral de cuestionamientos.

La disputa puertas adentro que abrió Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, al cruzar con vehemencia al “Gordo Dan” Parisini, referente de Las Fuerzas del Cielo, siguió con el correr de las horas y las partes no pueden asegurar que exista paz. De hecho, Mariano Pérez, amigo de Dan y otro representante de la organización militante que responde a Santiago Caputo, reafirmó la posición del conductor de La misa en un tenso debate de un canal de noticias el viernes.

En Las Fuerzas del Cielo no tienen intenciones de dar marcha atrás y prometen seguir castigando a Luis Juez a pesar de que el ala dialoguista de LLA, cuyo máximo exponente es Francos, lo consideran un aliado. Por ejemplo, la juventud salió a destacar en X que el cordobés se encargó de acompañar a la oposición en varios de los rechazos a los vetos de Javier Milei, no solo el de la negativa al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. Karina Milei no fue ajena a la pelea y llamó al integrante de la Cámara alta para solidarizarse.

El conflicto demuestra cómo la hermana del jefe de Estado y el asesor, dos vértices del triángulo de hierro del oficialismo, comenzaron a chocar prácticamente de frente pese a que en Balcarce 50 dicen que el diálogo entre ellos sigue intacto. Y que el escollo, según Caputo, es la dirección que Martín y Eduardo “Lule” Menem le están imprimiendo a LLA, enfrentando a gobernadores en distritos en los cuales se podría haber acordado o cerrando listas con dirigentes con mucho CV antiliberal, algo que sucedió en la provincia de Buenos Aires.

Por cierto, en Las Fuerzas del Cielo hay críticas por el desarrollo de la campaña en el distrito. Dicen que el comando de Sebastián Pareja, hombre leal a los Menem y a la hermana del jefe de Estado, no caminó bien los territorios y no se preocupó por penetrar en los lugares en los que es fuerte el peronismo. Del otro lado se defienden y señalan que “se puso toda la carne en el asador”, incluso multiplicando los operativos en barrios vulnerables de PAMI, Anses y Renaper.

En torno al cuidado de votos, hay puntos sin dilucidar entre referentes violetas y amarillos. Del lado libertario señalan que exmiembros del PRO se pasaron a LLA por candidaturas y con la promesa de aportar fiscales. Algo que no sucedió. “Van a rodar cabezas después de los resultados”, expresó una voz de LLA.

En el PRO señalan que esto no fue así: anticiparon que podían aportar personal para la fiscalización pero en la fuerza violeta dijeron que no los necesitaban.

Por su lado, en LLA remarcan que tienen 52 mil fiscales disponibles, viáticos solo para casos excepcionales de movilidad para zonas pobres y una app de uso exclusivo para el personal que cuide votos. Y destacan que cuentan con 2.200 mesas testigo para saber el resultado.