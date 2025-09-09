El Censo de 2022 muestra que 9 de cada 10 bonaerenses, el 89,5%, tienen baño con inodoro con descarga de agua. Los datos oficiales del INDEC desmienten uno de los mitos más utilizado por el oficialismo para criticar al peronismo bonaerense y luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires: “Votar para cag*r en baldes”.

El “mito del balde” es una expresión utilizada para describir la pobreza en el Conurbano, pero las cifras oficiales del censo muestran que la realidad es totalmente diferente. El periodista Javier Slucki recordó el dato “a propósito de las reflexiones de algunos dirigentes y colegas”.

Lo cierto es que, la derrota por 13 puntos ante Fuerza Patria, provocó el enojo de muchos de los seguidores de la Libertad Avanza y atacaron a los votantes bonaerenses señalando que carecen de cloacas. Un ejemplo fue Lucas José Salim, desarrollador inmobiliario cordobés, quien en su cuenta privada de X publicó: “Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan”.

Y añadió: "Y bueno, a tomar decisiones se ha dicho. Esto es Argentina, que nunca entenderías… le deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento, más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar".

Datos del Censo 2022

La tabla de "Condiciones habitacionales" del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicado por el INDEC, detalla la situación en la provincia:

Total Provincia de Buenos Aires: el 89,5% de las viviendas particulares ocupadas tiene "baño con inodoro con arrastre de agua".

24 partidos del Gran Buenos Aires: en el Conurbano, la cifra es levemente menor pero igualmente contundente: 87,4% .

Resto de la Provincia: en el interior bonaerense, el acceso a este servicio es aún mayor, llegando al 92,6%.

El informe del INDEC también detalla que el 87,4% de los hogares bonaerenses tiene agua por red pública y el 91,3% cuenta con al menos un celular con conexión a internet en la vivienda.

BGD/DCQ