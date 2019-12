El juez Ramos Padilla procesó al fiscal Carlos Stornelli

por Cecilia Devanna

El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó al fiscal federal Carlos Stornelli en la causa que investiga la red de espionaje ilegal que comandaba el falso abogado Marcelo D'Alessio. El fiscal federal declaró durante más de 10 horas en calidad de indagado el viernes 29 de noviembre.

El juez de Dolores consideró que Stornelli es miembro de la red de espionaje ilegal e incluso dijo que debe estar en prisión preventiva. Pero Stornelli no irá a la cárcel por sus fueros. El fiscal quedó involucrado luego de una denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest, que dijo haber sido víctima de una extorsión de D'Alessio y Stornelli, en el marco de la causa de los Cuadernos.

En su indagatoria, Stornelli negó haber formado parte de una maniobra delictiva. "Esto es un disparate total. Le voy a decir dos cosas. Tenga la absoluta certeza de que vi a D'Alessio por primera vez en mi vida, el 5 de septiembre, de noviembre del 2018. Antes de eso no sabía quién era, no me lo había nombrado absolutamente nadie", le dijo al juez, tal como adelantó PERFIL.

Antes del Caso D'Alessio, la AFI ya había intervenido el teléfono de Etchebest por orden de Bonadio

En un fallo de 524 páginas, el juez federal de Dolores lo consideró al fiscal partícipe de la red ilegal de espionaje. El fiscal siempre sostuvo que la denuncia de Etchebest había sido un armado para debilitar la causa de los Cuadernos, desacreditando su integridad como funcionario judicial.

Es lo que se difundió como Operativo Puf. Hasta que declaró, el pasado viernes 29 de noviembre, Stornelli fue declarado en rebeldía cinco veces, porque se negó a ir a declarar.

