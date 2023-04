El kirchnerismo marcha a Tribunales por Cristina Kirchner mientras definen un acto en la 9 de Julio

El kirchnerismo volverá a congregarse en la tarde de este jueves 13 en la Plaza Lavalle frente al edificio del Palacio de Tribunales contra la "mafia judicial" y la proscripción a Cristina Kirchner. En ese marco estará presente el pedido por una candidatura de la vicepresidenta mientras preparan un acto para el 25 de Mayo en la avenida 9 de Julio.

Aunque el de hoy tendrá el mismo tono que las convocatorias anteriores que se hicieron en el lugar, la militancia busca darle una mística diferente. Ocurre que la fecha coincide con el aniversario del día que una multitud esperó a la actual vicepresidenta afuera de Comodoro Py tras su llamado a indagatoria por parte del fallecido juez Claudio Bonadío en la causa Dólar Futuro.

La convocatoria es agitada desde hace varias semanas en las redes sociales y este jueves el centro de la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelado con dos tipos de afiche y un mensaje común: "Todos a Tribunales".

Cristina Kirchner retoma su agenda pública: se reunió con sindicalistas y preside la sesión en el Senado

Bajo la consigna "Democracia o mafia judicial", la organización puso como horario de inicio las 16 horas, momento en que comenzarán a llegar integrantes del Partido Justicialista porteño, grupos de militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y La Patria es el otro, entre otras organizaciones.

Esta última, creada recientemente por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof, Andrés "Cuervo" Larroque, es la que firma otro de los afiches que apareció en el centro de la ciudad. Como una especie de complemento a la consigna de base, pone nombres a los destinatarios del mensaje: "¡Que se vayan!".

Sindicalistas le pidieron a Cristina Kirchner que sea candidata.

Abajo aparecen las caras de los cuatro ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que en el Congreso enfrentan el juicio político impulsado por el Frente de Todos. No es la primera marcha en contra de los supremos, ya que las anteriores tuvieron el mismo mensaje, originalmente impulsado por el juez porteño Juan Ramos Padilla.

Dura crítica interna de Máximo Kirchner: "Hay cinco puntos más de pobreza, no vinimos a esto"

En la concentración de hoy se espera la presencia de dirigentes del PJ porteño como Mariano Recalde. Entre los posibles asistentes también están los diputados Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, entre otros. De la partida también sería el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Acto en la 9 de Julio: ¿Habla Cristina?

La convocatoria está forma parte del operativo clamor que se puso en marcha semanas atrás y será uno de los últimos capítulos previos a un acto central que se ultima para el jueves 25 de Mayo: prevén un acto con presencia federal y, como publicó PERFIL días atrás, se entusiasman con que haya un anuncio oficial de parte de la titular del Senado.

Lejos de trascendidos que surgieron en las últimas horas, Cristina Kirchner no sería parte de la lista de oradores y tampoco asistiría. El tema fue mencionado en la reunión que mantuvo ayer con dirigentes cercanos de extracción sindical, pero sin demasiadas novedades.

Daniel Catalano, titular de ATE Capital Federal y uno de los participantes de la reunión que quedó registrada en una foto, dijo este jueves en declaraciones radiales que durante el cónclave le pidieron que sea candidata. "Le planteamos que entendendemos que ella tiene que encabezar una lista como presidenta. No hubo una respuesta pero el planteo fue muy fuerte" , comentó el dirigente.

Ante eso, dijo en AM 750 que la titular del Senado "nos planteó que de esto no se sale sólo, que no depende de una persona sino que requiere de voluntad política, de fuerza, de hacernos cargo todos y todas".

ds