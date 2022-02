El mensaje de Eduardo Aliverti a Martín Guzmán: "¿Quién cree que este principio de acuerdo es cumplible?"

El periodista Eduardo Aliverti cuestionó la forma en la cuál el diputado Máximo Kirchner dejó su lugar como jefe de la banca del Frente de Todos en diputados y criticó el entendimiento entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "¿Quién cree que este principio de acuerdo es cumplible?", se preguntó.

En su clásico editorial realizado en el programa matinal de los sábados Marca de Radio, por radio La Red, Aliverti habló sobre la decisión de Kirchner de dejar el mando del bloque oficialista por sus disidencias en el acuerdo del Fondo. Sin embargo, también se mostró muy duro al cuestionar el principio de acuerdo de refinanciación anunciado con el Fondo por parte del gobierno argentino y llevado adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Visto desde afuera, puede suponerse que esto es apasionante para un periodista, pero no necesariamente. Puede ser angustiante o agotador, sobre todo cuando las dudas le compiten a la certeza", comenzó diciendo sobre el tema Kirchner.

Luego, se despegó de la manera utilizada por el líder de La Cámpora para mostrar su descontento por el entendimiento. "No estoy de acuerdo con la forma en que Máximo anunció su renuncia públicamente, porque tampoco dejó claro con qué no está de acuerdo", cuestionó. "Si no había acuerdo con el Fondo, lo que había era el dólar por las nubes, desabastecimiento y terremoto político", analizó al respecto.

Más allá de considerar que existe una diferencia en el interior del Frente de Todos entre las formas de Kirchner y "considerarlo como un enemigo", cuestionó los análisis posteriores a la decisión del congresista, que según anunció, dejaría el mandato del bloque pero no su integración. "Uno ve las críticas contra Máximo y tienen más de consultorio psicológico que de otro aspecto", manifestó.

Qué dijo Eduardo Aliverti sobre el acuerdo del gobierno con el FMI

Luego de subrayar sus diferencias con Máximo Kirchner, Aliverti se metió de lleno en la crítica por las negociaciones y posteriores resultados del pre acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el organismo multilateral.

"El gobierno no ha hecho más que ganar tiempo hasta ver que hace para convencer a las mayorías, su pulseada con las terminales de poder y las circunstancias regionales e internacionales", lapidó, para continuar con su línea crítica: "¿Quién cree que este principio de acuerdo es cumplible?", cuestionó.

Si bien reconoció que los precios de lo que el país produce "vuelan", analizó el programa que anunció el ejecutivo como una "condición trimestral de cumplir pautas ajuste", alegando que "en algún momento habrá que reestructurar todo otra vez".

Por otro lado, planteó "no engolosinarse con la interna y comprender que los adversarios políticos, o enemigos de la democracia, están ordenados para sacarnos con elecciones o golpes de mercado", en referencia a Juntos por el Cambio.

Por qué Aliverti cuestionó el pre acuerdo con el FMI

Dentro de su análisis, el periodista consideró que el principio de entendimiento con el organismo internacional "es una ficción técnica para ganar tiempo político", un cuestionamiento directo al ministro de Economía Martín Guzmán pero sobre todo a Alberto Fernández.

Para Aliverti, "queda pendiente cuál modelo económico se llevará a cabo para desarrollar al país en términos de eficiencia productivo y justicia social". Si bien consideró que "posicionarse a favor o en contra del acuerdo con el Fondo tiene mucho de ideológico", especificó que "la inflación permanece indetenible" y es en gran medida por los formadores de precios.

"¿El kilo de lechuga 600 pesos es el FMI? Feletti dijo que estamos perdiendo la batalla con los productos frescos", cuestionó, para concluir con una crítica directa al gobierno: "La pandemia fue un obstáculo terrible pero ahora se acaban las excusas".

GI/FL