El ministro Catalán visitó a Jalil en Catamarca para reestablecer la relación entre el Gobierno y las provincias

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, tuvo una reunión en Catamarca con el gobernador Raúl Jalil, como parte de la estrategia del oficialismo de recomponer su relación con los mandatarios provinciales. El funcionario escribió un extenso posteo en sus redes sociales hablando del encuentro.

“En Catamarca, me reuní con el gobernador Raúl Jalil, con quien compartimos una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino. El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos”, escribió el funcionario este martes 23 de septiembre en su cuenta oficial de X.

El primer posteo de Catalán sobre el encuentro con Jalil

Y agregó: “Durante la jornada, también visitamos la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo, un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional”.

En otro posteo, el funcionario agregó: “Junto al gobernador Jalil y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, nos reunimos con directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para avanzar en nuevas inversiones que impulsen producción, exportaciones y valor agregado".

Y cerró diciendo: "También dialogamos con la UIA, la Federación Económica y la Cámara de la Construcción sobre las necesidades del sector y las oportunidades de crecimiento. Tal como señala el Presidente Milei, es clave eliminar las trabas que frenan la inversión y el desarrollo”.

El segundo posteo de Catalán sobre su encuentro con Jalil

La respuesta de Jalil a los posteos de Catalán

El gobernador también usó su cuenta oficial de X para hablar de su reunión con el funcionario de La Libertad Avanza: “Recibimos la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, con quien desarrollamos una agenda de trabajo y recorrimos las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, ejemplos de inversión privada y apuesta por Catamarca”.

El posteo de Raúl Jalil sobre la visita del ministro del Interior

Y sumó: “En El Pantanillo, también, dejamos inaugurada una obra clave: la ampliación de la Estación Transformadora, que permitirá fortalecer el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad”.

