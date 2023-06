El ministro sale a escena para mostrar fortaleza en el armado

Sergio Massa hoy pisará el estadio Arenas del municipio de Malvinas Argentinas para cerrar el congreso de su fuerza, el Frente Renovador, con la intención de bajar los decibeles que aparecen sobre su futuro, alimentados por dirigentes de su espacio, y ratificar dos ejes: su sintonía con el kirchnerismo y la necesidad de concentrar energías en la gestión.

El ministro de Economía es consciente de todo lo que generó la posibilidad de abandonar su cargo y tiene la necesidad de darle un ancla a las expectativas que se despertaron, producto de las palabras de una persona de su riñón, la diputada nacional Cecilia Moreau. La legisladora dijo que el funcionario “está harto” ante los cruces y las discusiones electorales que se suceden día a día.

Con ese telón de fondo, el tigrense está decidido a no dar pistas sobre sus próximos pasos electorales. No piensa mencionar la chance de una postulación propia, aunque cree que en la coalición no puede haber PASO para definir candidatos, una carrera en la que están anotados Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Scioli, Agustín Ro-ssi y Juan Grabois. Desde su entorno reflejan que la interna complica a Juntos por el Cambio y sería “un error estrategico” que el oficialismo siga el mismo camino, sobre todo bajo el actual contexto económico.

En ese plano, Massa dará muestras de su sintonía con el kirchnerismo, reclamando la necesidad de avanzar en un acuerdo entre todos los actores de la coalición para establecer un programa en la economía, algo que se encargó de resaltar Cristina Kirchner en sus últimas apariciones. De hecho, de su lado mencionan que el líder de Hacienda trata de moverse entre entendimientos con todos los sectores con los que se cruza, desde el campo hasta las empresas, consiguiendo “resultados”. Quiere mostrar un consenso que hoy no se traduce en un apoyo a su candidatura.

También, cerca del exintendente resaltan que su partido, a 10 años de su fundación, se encuentra “ordenado y prolijo”, con representación en todas las provincias. No obstante, también es cierto que luego del golpe electoral que logró en 2013, al vencer al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, el espacio trató de escapar de la grieta y no pudo, con resultados que se desinflaron con el correr del tiempo. En las presidenciales de 2015, Massa terminó tercero con 21%, detrás de Daniel Scioli y Mauricio Macri.

En 2017, enhebró un pacto con Margarita Stolbizer para conformar la alianza 1País, con una magra performance electoral: se postuló para ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires y apenas superó los dos dígitos. En 2019, decidió volver a conversar con el kirchnerismo para probar éxito electoral.