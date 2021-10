El momento incómodo de Vidal cuando le preguntaron sobre sus bienes: "Todo lo que quieras saber está en mi declaración de candidata"

La primera candidata a diputada de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vivió un incómodo momento al ser consultada en una entrevista por un departamento que adquirió en el barrio de Palermo, una de las zonas más exclusivas del territorio porteño. “Ya presenté mi declaración jurada" manifestó la ex gobernadora tratando de apaciguar las preguntas.

Vidal fue entrevistada en el programa Y ahora quien podrá ayudarnos de Radio con Vos y entre temas de política y economía, también fue consultada por su patrimonio. Si bien trató de no esquivar el tema, mandó a los periodistas a consultar su declaración jurada para puntualizar los números de sus haberes.

En una nota de este medio donde se reveló el patrimonio de los candidatos, Vidal declaró que sus bienes se componen de un departamento en el barrio porteño de Palermo y ahorros por más de un millón de pesos. También detalló que no tiene autos a su nombre y tiene deudas más altas que sus activos: $12.600.000 en concepto de un crédito hipotecario que, desde su entorno, explicaron fue para adquirir su actual departamento. La diferencia entre lo que declara su departamento y su crédito para adquirirlo surge de la diferencia entre valuación fiscal y el valor de la operación de venta. Bajo su mandato como gobernadora bonaerense, se había mudado a una base militar en Morón y al finalizar se fue a vivir a Palermo.Consultada por la tasa de interés que paga en las cuotas del crédito privada que saco, la candidata cambiemita manifestó que la mitad del inmueble adquirido la compró con el cobro de su divorcio con el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. También detalló que el resto lo financió a diez años en una hipoteca con el vendedor del departamento

“Se paga alta, te aseguro que muy alta. Pero todo lo que quieras saber está en mi declaración de candidata. Podés verlo todo ahí. Chicos, muchísimas gracias pero tengo que cerrarlos”, expresó Vidal sobre la cuota que abona de la hipoteca y posteriormente cortó la llamada.

Anteriormente, se había defendido explicando que “todo está perfectamente explicado en una declaración jurada que le dejé a Axel Kicillof, en diciembre de 2019”. Luego de la primera consulta sobre sus bienes, Vidal le advirtió al conductor que había pautado la entrevista hasta ocho y media, develando que ya se habían pasado unos minutos de los arreglado. Luego respondió otra consulta sobre su departamento y se despidió.

"No tengo ni autos ni cuentas off shore"

En el principio de la charla, Vidal había manifestado que la compra del departamento tuvo que ver con los trabajos que realizó a lo largo de su vida. “Voy a cumplir 49 y, después de haber trabajado toda mi vida, no me parece raro que esté pagando la mitad de la casa y me quede una hipoteca con el propio vendedor”, manifestó.

También expresó que los cuestionamientos patrimoniales aparecen en esta época de elecciones y dijo “me parece de manual que empiece la campaña y se ponga en duda eso que estaba declarado”.

Indirectamente, lanzó un torpedo hacia el ex presidente Mauricio Macri al explicar que su declaración patrimonial es el único bien que posee y que el departamento “es lo único que tengo en mi vida, porque no tengo ni cuentas ni autos ni cuentas off shore ni empresas".

GI/FL