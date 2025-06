El oficialismo asegura que sin CFK no cambia el escenario electoral

A medida que transcurren los días, en el Gobierno ratifican que la ausencia de Cristina Kirchner en el tablero electoral no modifica ni un milímetro su estrategia diseñada para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y que la apuesta a un postulante outsider está intacta.

El oficialismo, a través de sus referentes bonaerenses que recorren distritos, hizo cálculos y no tiene dudas: que la exmandataria no esté presente en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre no impacta ni va a modificar lo que se está planificando. Por un motivo esencial: Kirchner no puede “transferir votos”.

Es una premisa calculada por los estrategas electorales de La Libertad Avanza y que cobra dimensión ante los resultados provinciales. “La gente vota a un dirigente, no al candidato que ese dirigente le dice. Si fuese así, LLA debería sacar un 50% de votos en todas las elecciones de las provincias porque Javier Milei tiene ese porcentaje de respaldo social. Y eso no pasa”, es el razonamiento que parte del entorno del Presidente acerca del panorama bonaerense.

Bajo este argumento, aseveran que el postulante peronista de la tercera sección electoral “debe arrancar de cero” en una campaña. La idea de que el peronismo pueda aparecer unido sin su principal referente es cuestionada en el oficialismo: ante PERFIL, figuras libertarias de la Provincia estiman que el Partido Justicialista está más cerca de quebrarse y llegar al 7 de septiembre con varias listas que llegar al día de los comicios sin fisuras.

Incluso, continuarán impulsando que el candidato en la tercera sección electoral sea joven, outsider, que sea reconocido en el ámbito digital. Es una premisa que no se modifica. Además, saben quienes están en el día a día del distrito más relevante en términos electorales del país que la marca de la gestión de Milei puede influir mucho. Por lo cual, la campaña estará basada en logros como la baja de la inflación, el orden de la macroeconomía, la salida del cepo, el éxito del protocolo antipiquete y la recuperación del empleo. Y que “lo peor ya pasó”.

A propósito del jefe de Estado, la política y las cuestiones de la rosca electoral no lo apasionan. No obstante, le colocará el cuerpo a la campaña y estará presente en recorridas con los candidatos.

Hay un tema que si bien no preocupa y dicen que no tendrá impacto, en LLA saben que generará ruido: las presentaciones que realice la defensa de la titular del peronismo en el plano internacional. El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, confirmó el jueves que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que “se violan garantías constitucionales”. Una cuestión que obligará a la Cancillería argentina a presentar una respuesta y que el tema cobre lugar en la agenda pública.

Por otro lado, la administración Milei intentó minimizar las marchas que se van a realizar por parte de militantes, sindicatos y organizaciones sociales en rechazo de la detención de la expresidenta en los próximos días. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en declaraciones radiales que realizó ayer, dijo que no hay preocupación. Y contó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, canceló un viaje previsto a Estados Unidos para seguir de cerca los operativos de seguridad.

“Es lo que nos toca”, manifestó y también se refirió al impacto de la expresidenta en sus seguidores. “Ella genera este estado de ánimo. Pero ninguna manifestación popular puede torcer una decisión judicial”, dijo.

Sobre la candidatura de Cristina como legisladora bonaerense, indicó: “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo y contra quien se oponga a la libertad”.