Aumentos en el Senado: el oficialismo busca despegarse de la movida y señala a los opositores

Tal como sucedió en otras oportunidades del corto gobierno libertario, el oficialismo encabezado por el mismísimo presidente Javier Milei salió a despegarse de la movida que se gestó en el Senado para avanzar con el aumento de las dietas, de la que también participaron referentes propios.

A través de las redes sociales, Milei publicó una imagen animada de unas ratas sentadas en un parlamento, levantando la mano como en una votación, mientras que solo uno de ellos lo hace de una manera más tímida, en un sentido similar al que lo hizo el senador Martín Lousteau durante la sesión del último jueves.

“Descripción perfecta”, comentó Milei sobre la imagen de las ratas, en un directo mensaje al jefe de la UCR a quien el Presidente cuestiona cada vez que tiene oportunidad.

En ese sentido, el jefe del bloque de senadores de LLA Ezequiel Atauche anticipó que presentará un proyecto en nombre de la bancada que conduce para retrotraer los aumentos de las dietas, aun cuando uno de los legisladores propios Bruno Olivera Lucero firmó el proyecto original que se trató en la sesión.

El bloque del PRO que conduce Luis Juez también confirmó que presentó un proyecto de resolución para “dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores” votado el jueves. Además de la acción en conjunto, Juez presentó un pedido a Villarruel para solicitar que en su caso se deje sin efecto el aumento. En el mensaje a la vice, Juez aclara que su bloque votó en contra, cuando en rigor no hubo ninguna expresión firme de los integrantes del espacio para manifestar su discrepancia, tal como ocurrió con otros sectores buscaron desligarse de la votación. Los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri fueron los primeros dos senadores que pidieron no cobrar el aumento, a lo que ayer se sumó Juez.

Como justificación varios de los senadores manifestaron su desagrado con los aumentos que recibieron distintos funcionarios de la Casa Rosada, del círculo más cercano al presidente Milei, y precisamente eso fue lo que prevaleció en las conversaciones previas a la sesión para ponerse de acuerdo sobre el incremento. “No me parece bien que el vocero del Presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros ganan más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco”, blanqueó Lousteau, quien subrayó que todos los jefes de los bloques estaban de acuerdo con la iniciativa. Por parte de la UCR, fue el fueguino Pablo Blanco el que firmó el proyecto que se trató sobre tablas en el último minuto de la sesión.

De parte de Unión por la Patria, en tanto, no hubo ninguna intención de tomar distancia de la situación ni rechazar el incremento en las dietas a partir del próximo cobro. “Todos los senadores y senadoras de la Nación de todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que no lo hicieron o que quieren rechazarlo”, aseguró Juliana Di Tullio, jefa del bloque de Unidad Ciudadana, quien firmó el proyecto al igual que su colega del Frente Nacional y Popular, José Mayans.