El PJ abre la discusión electoral: alianza, nombres provinciales y nacionales, y hasta apoderados

En unas horas, todo entrará en discusión. El nombre de la alianza para pelear en el territorio bonaerense, sus apoderados, los candidatos seccionales, los acuerdos distritales y hasta las caras para la lista de diputados nacionales.

La desconfianza entre los distintos sectores que se sentarán en esta primera reunión sigue intacta y por eso habrá tanto en debate. La controversia por el sello partidario con el que esta vez el peronismo irá a las urnas no tiene que ver con una estrategia electoral, sino con esa desconfianza. El kirchnerismo y el massismo (que hasta acá juegan en tándem) creen que deben llevar en la boleta el nombre histórico: Partido Justicialista. ¿Cuál es el problema para el tercer espacio comandado por Axel Kicillof? Ven en esta estrategia el control de los apoderados, es decir, de las listas. Si la boleta es del PJ, el PJ ya tiene los apoderados y estos responden al kirchnerismo. Por eso, plantearán el nombre de una alianza que, incluso, puede ser la última utilizada: Unión por la Patria.

El acuerdo por los nombres de los candidatos para la elección del 7 de septiembre y a qué espacio representan quienes encabecen las distintas boletas seccionales llevará más tiempo. En las últimas horas apareció, desde el propio espacio que responde a Máximo Kirchner, la objeción a su candidatura. No solo sus detractores históricos (muchos son parte de la tercera sección) plantean que su nombre no debe aparecer en reemplazo de Cristina Kirchner.

En el entorno más íntimo del diputado nacional reconocen que su figura no contiene la totalidad de los votos que podía tener la dos veces presidenta y, bajo ese escenario, hasta ponen en duda algo que hasta ahora era incuestionable: el triunfo en los históricos distritos peronistas.

Miran los números de las últimas elecciones en esta sección y, si juntan a la derecha, no les sobra demasiado. En 2021, el peronismo le sacó una ventaja de 12 puntos a Juntos por el Cambio, pero en aquella elección la incipiente fuerza libertaria llamada Avanza Libertad obtenía un 7%. En 2023 Unión por la Patria llegó al 51,5%, pero se enfrentó al partido de Milei, que obtuvo el 22,8%, y a JxC, que se llevó el 21,1%. Lejos de los hasta 30 puntos de ventaja que supieron demostrar.

Agregan una variable ya conocida y que puede contribuir a una derrota, como es el corte de boleta. Los conocedores admiten que habrá por lo menos cuatro jefes distritales que rechazan la figura de Máximo en la tercera, que no van a perder la oportunidad de trabajar el corte de boleta y correrlo de escena.

La posibilidad de que no haya unidad quedó saldada con la condena y detención de Cristina Kirchner. La defensa de su figura convocó a todos y, desde sus sectores más fieles, evalúan que esto dinamitó las ganas de enfrentarla. “¿Cómo hace Kicillof si presenta una lista contra el kirchnerismo para demostrar que no es la lista de Horacio Rosatti?”, extreman desde el Instituto Patria. Un intendente que responde al ala K agrega: “La victimización funciona y hasta acá le había funcionado a Axel. El problema que se encontró ahora es que hay una víctima mayor y contra eso no puede ir”.

La discusión interna está a punto de comenzar. “La negociación por el armado, sobre el final, va a terminar bien”, aventuran desde distintos sectores. Sobre el resultado de la elección, son mucho más cautos.