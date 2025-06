Luego de que se confirmara la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner que cumple una condena por corrupción en la Causa Vialidad, su hijo Máximo Kirchner reveló detalles sobre su rutina y cómo estuvo viviendo los primeros días de su madre oficialmente presa tras la decisión de la Corte Suprema.

"Hoy me llamó tempranísimo, 8 y cuarto, me había levantado recién y empezó con lo del conflicto de Medio Oriente", reveló Máximo este domingo 22 de junio en diálogo con Tomás Rebord, en un streaming por el canal Blender en Youtube.

El hijo de la expresidenta y posible sucesor como candidato en la tercera sección electoral bonaerense agregó: "Sé que es raro a primera hora de la mañana".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este domingo, Cristina Kirchner volvió a saludar a la militancia desde su balcón en Constitución.

Entre risas, el diputado nacional contó cómo había empezado el domingo con un llamado de la exmandataria hablando de "ese tipo de cuestiones", cuando aún no había tomado ni un mate, y añadió: "Y te manda artículos también, ahora tiene más tiempo, y después te pregunta por lo que te pasó".

"Siempre está muy atenta", aseguró Máximo Kirchner sobre la relación de su madre con las noticias de actualidad y luego continuó brindando detalles sobre la agenda transcurrida el domingo. "Un ratito más tarde volvió a llamar a eso de las 10 y media y me contó que había hecho gimnasia", añadió sobre el relato de la dos veces presidenta y una vice.

Con un gesto de alivio, el fundador de La Cámpora aseguró que su madre "ya empezó con su rutina" dentro de su semipiso ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde lleva ya su quinto día de arresto domiciliario luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a 6 años de prisión por corrupción.

Desde su arresto domiciliario, Cristina Kirchner enciende X para cuestionar a la Justicia que la condenó: "Partido Judicial"

"Es muy metódica Cristina, lee mucho, está informada y es muy firme", profundizó luego sobre las actividades que comenzó a desarrollar la expresidenta y cómo lleva su rutina diaria desde que no puede salir de su domicilio.

De todas formas, el legislador aclaró que "no quiere decir que este tipo de situaciones no le impacten" y, colaborando con el relato que se construye en torno a la exfuncionaria, agregó: "Estaríamos hablando de un personaje de Marvel pero no lo es, sabe transitar la adversidad".

El diputado insistió en que es "un momento complejo" para la exmandataria y, para concluir, lanzó críticas hacia el proceso judicial iniciado en 2008 por la causa Vialidad que investigaba la corrupción en obras contratadas por Vialidad Nacional cuando CFK era presidenta, asegurando que hubo una "injusta condena y detención de Cristina".

AS/ff