Osvaldo Giordano: "Sin los gobernadores, el 90% de la agenda de reformas no se puede hacer"

Perfil Redacción NEA



El economista Osvaldo Giordano advirtió que sin el respaldo de los gobernadores, "el 90 por ciento de la agenda de las reformas no se puede hacer".

"Lo primero que es decisivo, no se pueden hacer las reformas sin convencer a una mayoría de gobernadores. No digo todos, imposible, pero sí un grupo lo suficientemente relevante. Sin eso, el 90% de la agenda de reformas no las puedo hacer, es un error asignarle al Gobierno nacional la responsabilidad de algo que no lo va a poder hacer", sostuvo el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Aunque luego aclaró que el Gobierno nacional "obviamente tiene la responsabilidad de convocar, y de liderar", pero "buena parte del trabajo depende de las provincias".

"Es el el primer punto, convencerse de los dos lados, de las provincias y de la Nación de que hay que hacerlo juntos. Te guste o no te guste, es la única manera, porque la Constitución en un régimen federal da una serie de roles, distribuciones, responsabilidades que te entremezclan y que en la Argentina hemos distorsionado mucho", agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

Cachanosky: "El tipo de cambio está artificialmente atrasado"

Reformas

Para Giordano "no es cosa de echarse la culpa uno con otro, sino de sentarse y resolverlo juntos". "Creo que es muy poco productivo estar diciendo quién bajó más o quién bajó menos, cuando en realidad para resolver el problema tributario lo que se necesita es ponerse de acuerdo como entre los dos desmontan o eliminan los malos impuestos y recaudan mejor los buenos impuestos", ejemplificó.

Además señaló que "no hay forma de que una provincia elimine Ingresos Brutos". "Es matemáticamente imposible que lo pueda hacer porque es un componente muy importante de su financiamiento, salvo casos excepcionales como puede ser una provincia que vive de la coparticipación como La Rioja y Formosa, pero para la parte relevante del país, las provincias más grandes que definen digamos el país en términos de PBI o población, hay que buscar una solución distinta", argumentó el economista.

Giordano explicó que impulsa la iniciativa de un súper IVA. "Cobremos mejor el IVA y el compromiso de la provincia es eliminar Ingresos Brutos y concentrar todos los esfuerzos en recaudar el IVA. Y dentro de la provincia incluso hacerlo con los municipios porque otro problemón son las tasas municipales. Ahí te das cuenta cómo el régimen federal te agrega complicaciones y te marca, estos son los límites, si no se ponen de acuerdo, no va a haber solución", precisó sobre su propuesta.

Dónde voto en Formosa: consulta el padrón electoral para las elecciones 2025

Cuándo hacer las reformas

Para el titular del IERAL “en general hay bastante acuerdo en los economistas en cuanto a que hacer esas reformas". "El problema está que cuándo hay que hacerlas, se profundiza poco y se dice bueno pero como son tan difíciles, no lo podemos hacer ahora, no hay contexto político, son cosas muy complicadas, llevan tiempo, no la podemos hacer ahora”, analizó.

"Eso queda para después de octubre y que cuando cambie el escenario político se van a poder afrontar. Y bueno, parte mi exposición es decir, ojo, Después de octubre no es tanto el cambio. Obviamente para un gobierno es importante en la elección de medio término salir validado y para las reformas que las reformas sean aprobadas pero el Congreso va a seguir necesitando aún con un triunfo muy contundente de la Libertad Avanza, acuerdos con la oposición", interpretó Giordano.

Así “si uno observa las reformas más importantes, por ejemplo, la que están en el Acta de Mayo, en el 90% de los casos depende de alguna intervención provincial, en algunos decisivos y en otras muy importantes".

"Y gobernadores se renuevan muy pocos este año, gobernadores van a seguir siendo los mismos hasta el fin del mandato de Milei, con lo cual las dificultades que hay hoy van a ser las mismas después de octubre, van a ser los mismos gobernadores con los cuales va a haber que acordar, por ejemplo, eliminar Ingresos Brutos o o cambiar la coparticipación", insistió.

"no nos creamos que está bien este año hacer la plancha en términos de reforma, porque no se puede y como que después va a venir todo de golpe, fácil y simple el año que viene. Está en riesgo que el año que viene digamos, no, bueno, ahora hay que esperar la reelección de Milei porque de la misma manera que nos pasa ahora el contexto es difícil, son cosas complicadas y no se pueden hacer y eso sí yo creo que es grave que no se hagan las reformas en un plazo razonable. Ahí sí el tipo cambio, todo se complica", concluyó Giordano.