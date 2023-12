El presidente presionó a los legisladores

Javier Milei terminó el año con un video grabado “para todo el pueblo argentino” que salió a la luz a las 22 horas de la noche del sábado. Y lo grabó bajo el manto de serias advertencias a los diputados, senadores y sindicalistas que no acompañan la ley ómnibus que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas.

El Presidente volvió a brindar un duro diagnóstico sobre la realidad del país, pero sumó a su vez una advertencia: “Si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre será una catástrofe” dijo y agregó que “tendrán que elegir”, haciendo alusión a los diputados, a los senadores y sindicalistas.

Para Milei, los legisladores tendrán durante el mes que viene dos opciones: o seguir siendo “parte del problema o ser parte de la solución”.

De esa manera el jefe de Estado destacó la vital importancia que cobra para la actual gestión el tratamiento y la aprobación de la Ley Ómnibus, que ingresó días atrás al Congreso. El Presidente señaló que tiene la “convicción de que se aprobará en las próximas semanas” y pidió “que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias”. Un claro gesto de presión sobre el Congreso.

En el mensaje también agradeció el apoyo que tuvo en sus primeras semanas de mandato y aseguró que el futuro será mejor sin dejar de señalar que el “próximo año será muy duro”. “Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, sostuvo una vez más.

Milei no dejó de hacer hincapié en los números de la economía, pero alertó que se aceleró la inflación en los últimos días al señalar que actualmente está corriendo a un “7500% anual”.

Al señalar los indicadores actuales dijo que el país está atravesando una “emergencia nacional” y una “catástrofe económica”.

También advirtió que para torcer el rumbo de la Argentina no basta con lo realizado en las primeras semanas, si no que demandará nuevas medidas aunque no brindó detalles.

La pieza contó con la dirección del cineasta oficial, Santiago Oría, a cargo de todo el material audiovisual en el que interviene el jefe de Estado, duró poco menos de diez minutos y tuvo a Milei en el encuentro de la escena, relatando los inconvenientes económicos que heredó y que se encuentra trabajando.

Durante la tarde, existió muchísimo hermetismo en el entorno del economista sobre el contenido de sus palabras.

Por otro lado, se sabe cómo pasará fin de año el líder de la Casa Rosada: en su casa de Benavídez, con Fátima Florez, su pareja, sus padres y su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Según apunta a PERFIL un colaborador estrecho del Presidente de la Nación, no faltarán sus perros, a los que considera sus hijos de “cuatro patas”.