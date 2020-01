El sistema público-privado para financiar obras no continuará

por Rosario Ayerdi

A casi cuarenta días de la asunción de un nuevo gobierno, el relevamiento de las obras públicas y el estado en el que se encuentran que comenzó a hacer el Ministerio de Obras Públicas aún no termina, pero en la Casa Rosada aseguran que el régimen de Participación Público-Privada que el gobierno de Mauricio Macri impulsó para financiar obras de infraestructura “naufragó”, por lo que revisarán las obras que se iniciaron pero no continuarán con este sistema.

Ante los reclamos de distintos gobernadores en la primera semana de gestión, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, solicitó un informe en que se detalle el avance de las obras iniciadas en los últimos años. El funcionario fue accediendo a borradores que aún están en preparación pero ya anunció que seis de cada diez obras se encuentran paralizadas. Algunas se frenaron en los últimos meses de la gestión de Macri por la incertidumbre de un nuevo gobierno pero otras no avanzan desde 2017.

El pavimento y las obras viales fueron uno de los ejes de la gestión de Cambiemos, sin embargo, la paralización también llegó a la Dirección de Vialidad a cargo de las rutas nacionales. Según un informe al que accedió este medio, actualmente entre obras en ejecución, paralizadas, contratadas sin inicio y licitadas sin contratar hay 638 obras.

De ellas, 337 están en ejecución, mientras que 168 fueron contratadas sin inicio, 97 obras en ejecución paralizadas y 36 obras licitadas sin contratar.

Un capítulo aparte se llevan las obras bajo el sistema de PPP. Según el documento hecho sobre las obras de vialidad: “Es necesario aclarar que se encuentran dentro de las 337 obras en ejecución, 146 que intentaron gestionarse por el sistema de participación público-privado; las cuales tienen un avance de obra promedio de un magro 3%”. La conclusión que llegó al despacho de Katopodis es que “esto demuestra el naufragio del sistema tal cual estaba concebido en sus inicios”.

No es sencillo desarticular este plan ya que en las próximas semanas desde Obras Públicas comenzarán a convocar a las distintas empresas que ya tienen asignadas estas obras para definir cómo continuar. “Lo que está claro es que no habrá obras nuevas bajo este régimen, esto funciona en una economía estable. Hoy no solo hay empresas detrás, también hay bancos que financiaron a estas empresas, es un problema a atender urgente”, reconocen en el ministerio.

Aunque reciben el pedido de gobernadores de retomar las obras paralizadas, en la cartera de Katopodis reconocen que este año será difícil poder avanzar con cada uno de los proyectos que se frenaron por la falta de recursos. En la Casa Rosada se preparan para dejar un listado con la mitad de estas obras para 2020. “Con una mirada optimista, si llegamos a retomar el 50% de los proyectos frenados, tenemos que estar contentos”, dicen.