"El tema de los planes sociales hay que reestructurarlo", dijo Pichetto

por Daniela Mozetic

Miguel Pichetto, senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, volvió ayer a cuestionar la modalidad de reclamo de las organizaciones sociales que se desplegó durante la última semana y defendió una reestructuración en el esquema de los planes sociales que maneja el Ministerio de Desarrollo Social.

“Es inviable que los sectores medios que laburan desde temprano tengan que mantener a esta cantidad de gente”, lanzó Pichetto en declaraciones a Radio Mitre. El próximo miércoles participará en el Senado de la sesión especial en la que la oposición buscará aprobar a la Ley de Emergencia Alimentaria que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Después de la debacle electoral que atravesó el Gobierno en agosto, Pichetto se consolidó como uno de los pocos referentes del oficialismo en salir a hablar de los temas de agenda que incomodan al Gobierno, en una actitud similar a la de Elisa Carrió que también suele expresarse en medio del silencio de los dirigentes de Cambiemos. Sin embargo, muchas de las opiniones de Pichetto no van en línea con el manual macrista y se atreve a cuestionar alguna de sus políticas, como cuando formaba parte del peronismo opositor en el Congreso.

“El tema de los planes hay que reestructurarlo. Es un dinero que la Argentina no puede sostener y arma una estructura que inmoviliza a la gente a no pedir trabajo. Acá hay muchos grupos que tienen trabajo y que cobran un plan. Si no se resuelve esta situación, no habrá salida”, anticipó Pichetto, quien así cuestionó de manera indirecta la política que lleva adelante Carolina Stanley de contención a los reclamos sociales.

El senador por Río Negro, que finaliza su mandato en diciembre, también involucró ahí a la Iglesia y criticó su inacción. “Llama la atención que la Episcopal y la Iglesia no haga una declaración respecto a estos eventos. Por lo menos un llamado a que todos reflexionemos, aún cuando sabemos que estos mecanismos son legítimos para protestar”. Pichetto se refirió así al acampe que realizaron organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social y que amenazan con repetir esta semana si no se concretan mejoras en un contexto de crisis.

No obstante, el postulante a vice evaluó que el mensaje de las organizaciones no es solo para la gestión actual sino también para el próximo gobierno. Según dijo, los acampes “tienen un doble mensaje, son para Macri y para el gobierno que viene. Cuando Alberto Fernández pidió no salir a la calle, estos sectores responden que la calle es suya. Pareciera que la pobreza les da legitimidad para hacer cualquier cosa. El Estado tiene que ayudar, tener una mirada humanística, pero no permitir esto”.

Por otra parte, mantuvo el optimismo hacia las elecciones generales de octubre y destacó que “hay una gran cantidad de gente que está repensando el voto”. Pichetto remarcó que a Macri lo ve “bien”, pero “lo ha superado el resultado de las PASO. Sin dejar de reconocer el impacto en el ánimo y las consecuencias económicas, me parece que la verdadera elección será en octubre. Hay mucha gente que votó castigando al Gobierno y otros 5 puntos que ni siquiera fueron”.