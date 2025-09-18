En un día difícil para el Gobierno por la derrota de los vetos presidenciales en Diputados a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien acusó de cobrar seis veces más que él. “Lo que dice es falso”, respondió Yacobitti, y lo calificó de “mala persona”.

Los cruces comenzaron en la madrugada del miércoles, en la previa a la votación de los vetos en el Congreso, cuando Caputo escribió en sus redes sociales: “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

Rápidamente, el vicerrector se hizo eco del mensaje del funcionario y lo desmintió publicando sus recibos de sueldo por los dos cargos que desempeña en la Universidad de Buenos Aires, como profesor y autoridad. “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo”, indicó Yacobitti.

El vicerrector acompañó el texto con la foto de los recibos de sus haberes en los que figura que en agosto, como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), cobró en mano $461.090,95 pesos y, como vicerrector, en neto recibió $1.817.751,34 pesos. La suma de ambas cifras, apenas por encima de los dos millones, queda lejos de los 18 millones de pesos que estimó el ministro.

No contento con la respuesta, Caputo volvió a apuntar contra el vicerrector, aunque esta vez en términos personales, y le dijo: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto”.

Consultado por el accionar del ministro de Economía luego de la votación en la que Diputados revalidó la ley para que se actualicen los montos paras las universidades, Yacobitti consideró que fue una estrategia del oficialismo para desviar el debate y ensuciar a quienes defienden las instituciones públicas.

El cruce entre Emiliano Yacobitti y Luis Caputo en redes sociales

“Lamentablemente uno se va acostumbrando a la metodología del anonimato en las redes sociales que dicen cualquier cosa y que se viralizan y, luego, uno termina discutiendo temas que no son ciertos… Pero me sorprendí mucho cuando ví que el que lo había escrito es el ministro Luis Caputo”, señaló Yacobitti en diálogo con TN.

“Esas cosas no se pueden hacer, Caputo es ministro de Economía, tiene todos los datos a su disposición, y pretender agredir a los que piensan distinto está mal. Por eso me enojé y contesté mostrando mi recibo de sueldo”, agregó y consideró: “Él al ser ministro de la Nación le da legitimidad a una noticia falsa que, lo que tenía como objetivo, era ensuciar un reclamo y desmovilizar a la sociedad que hoy le demostró que está pendiente de lo que pasa con las universidades públicas y con el Garrahan”.

Yacobitti, sobre la ley de Financiamiento Universitario

Al mismo tiempo, Yacobitti defendió la ley de Financiamiento Universitario, a la que consideró viable en términos fiscales. “El costo fiscal de la ley es del 0.1% del PBI, cuatro veces menos que lo que le cuesta al Estado haber bajado el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que pagan lo más ricos”, explicó.

A diferencia del 2024, cuando se intentó reunir los dos tercios para voltear el veto pero faltó un voto, este miércoles la norma fue ratificada por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y una abstención. Para que quede vigente el Senado también debe rechazar el veto de Javier Milei.

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que reúne a todas las universidades públicas, anticipó que el Presupuesto 2026 que envió Milei es el mismo que otorgó para este 2025, con lo que se abre un nuevo foco de disputa.

