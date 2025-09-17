Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "En 2026 vamos a tener prácticamente los mismos fondos que en 2024"

“En 2026 vamos a tener prácticamente los mismos fondos que en 2025. En diciembre, tendremos un presupuesto ejecutado de $4.7 billones y, según lo que anunció el presidente, el año que viene será de $4.75. No hubo aumento”, aseguró a PERFIL Franco Bartolacci. El rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintió a Javier Milei en la previa a la Marcha Federal Universitaria y le pidió a los legisladores que rechacen el veto presidencial.

A partir de las 15, en diferentes ciudades del país habrá movilizaciones para rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La más importante será frente al Congreso. “Tenemos buenas expectativas y le pedimos a los legisladores, muchos de ellos graduados en universidades públicas, que voten pensando en que las futuras generaciones puedan tener las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvieron ellos”, reflexionó Bartolacci.

Se trata de la tercera manifestación convocada en defensa de las universidades públicas desde que La Libertad Avanza llegó al gobierno. La primera sucedió en abril de 2024 y la segunda en octubre. A pesar de las convocatorias masivas, Bartolacci sostiene que las autoridades nunca avanzaron en “una respuesta a los problemas estructurales urgentes” que atraviesan.

De acuerdo a los cálculos del CIN, las universidades necesitan $7.3 billones para poder funcionar de manera adecuada, una cifra muy superior a la propuesta por el Gobierno. En su última cadena nacional, Milei presentó el Presupuesto 2026 y anunció aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades. Sin embargo, el incremento ni siquiera contempló la inflación calculada por el propio Gobierno.

“Siempre he sido muy cuidadoso en no hacer declaraciones altisonantes o alarmistas, pero hoy estamos frente a un panorama muy sombrío y, si no se sostiene la Ley de Financiamiento en el Congreso, no va a haber forma de garantizar el desarrollo normal de las actividades hasta fin de año”, describió Bartolacci.

Las universidades públicas se convirtieron en uno de los blancos de ataque de La Libertad Avanza. En su discurso en el Foro de Emprendedores Industriales de Paraguay, el presidente se refirió al conflicto y defendió su gestión: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”, aseguró.

El argumento presidencial contiene una trampa, ya que el hecho de que no hayan cerrado universidades no implica que el sector no atraviese una profunda crisis. Según Bartolacci, se podrían “enumerar mil características que explican la precariedad actual de la situación” y destacó un dato para sintetizar las razones del reclamo: “El 70% de los docentes universitarios hoy cobran entre $200 y $600 mil por mes. Nadie puede convenir que eso está bien”, aseguró.

Como autoridad de la CIN, Bartolacci aseguró que jamás recibieron una propuesta positiva en las reuniones con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias. “Venimos hace dos años advirtiendo sobre esta situación con vehemencia porque no queríamos llegar a este punto. Pero a pesar de todas las gestiones, no tuvimos una sola respuesta razonable”, contó.

Álvarez trabaja bajo la órbita del secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el Ministerio de Capital Humano. Es un funcionario con perfil alto que forma parte de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, y visita con frecuencia el canal de streaming oficialista Carajo, desde donde lanza todo tipo de acusaciones en contra del sistema universitario.

Desde que asumió, Álvarez instaló todo tipo de sospechas sobre el funcionamiento del sistema universitario. En el inicio de su gestión se pusieron en duda las auditorías que se realizan en las instituciones, pero el oficialismo también intentó ganar el debate con otros argumentos como el de la cantidad de estudiantes extranjeros o el financiamiento a determinadas áreas de investigación.

De cara a la tercera Marcha Federal Universitaria, el Gobierno parece que intentará dar la batalla desde otros frentes. Álvarez, que en más de una oportunidad acusó a las universidades por “adoctrinamiento” o “persecución ideológica”, compartió en X un video de una clase pública que se dictó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y escribió: “Un dato importante: los alumnos son obligados por sus docentes y autoridades a cursar en la calle si no tienen ausente y ‘mal concepto’”.

Además, compartió un tuit del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, en el que habló de la “casta universitaria” con un cuestionamiento al sueldo de los rectores, que oscilan entre $5 y $18 millones.

“Todo esto forma parte de lo que viene pasando y creo que no lo tenemos que naturalizar”, subrayó Bartoalcci. El rector puso como ejemplo el argumento de las auditorías, que ahora parece haber sido dejado a un costado por el Gobierno. “No hay ente público más auditado que las universidades y está perfecto que así sea. No hay punto de discusión en ese tema y si quieren poner 100 controles más que los pongan. Lo que sucede es que estas afirmaciones solo desprestigiar lo que pasa en las universidades con el único fin de justificar el ajuste. No hay otra intención”, reflexionó.

