Las frases más polémicas que dejó la campaña electoral

Las campañas electorales suelen dejar frases para el recuerdo, errores insólitos y hasta subir o hundir a un candidato sin tiempo de reacción. Y la campaña del 2019, en ese sentido, tuvo de todo. Ante la necesidad de estar constantemente en los medios, los candidatos no pueden evitar los errores o dejan frases que son difícil de explicar.



Drogas

Entrevistado por Luis Novaresio, Axel Kicillof dejó una de las frases más polémicas de la contienda: "Ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", señaló el exministro de Economía. Ante tal definición, el Gobierno le salió al cruce desde todas las áreas. La aclaración de Kicillof llegó a las pocas horas: “Comenté lo que me dijo un cura que trabaja en un barrio. No dije que esa va a ser mi política. En mi gobierno se va a combatir el narcotráfico y perseguir el delito”, contrastó. “Simplemente reproduje una frase. Lo tomaron como una definición política y no fue así”, reiteró, en diálogo con Radio 10.



Semanas antes, una curiosa comparación había hecho uno de los economistas más cercanos a Alberto Fernández. En diálogo con A24 Emmanuel Álvarez Agis habló de la deuda externa y lo equiparó al consumo de cocaína: “El problema es que la deuda es como la falopa: al principio es rica pero después te mata. Es horrible lo que acabo de decir”, afirmó y siguió: “al principio vos te empezás a endeudar: vas a Rusia, te comprás el Iphone, cambiás zapatillas, el auto, vas a París y te tomás un champagne, porque de la deuda tomamos todos. Ahora ¿cómo pagamos esta deuda? No se puede pagar. Bueno devaluá. Y ahí es sálvese quien pueda”.



Desocupados. Los números de la pobreza y la desocupación aumentaron en provincia de Buenos Aires respecto al 2015. Lo marcan las cifras oficiales. Sin embargo, María Eugenia Vidal quiso defender a capa y espada la situación y ensayó una insólita explicación entrevistada en Corea del Centro (Canal NET): “¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población, de gente que no trabajaba y ahora es más grande y sale a buscar trabajo, y también de gente que busca un segundo trabajo, pero no tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que hay”.

Inundados. "¡No se inunda más, carajo!". El presidente Mauricio Macri terminó a los gritos durante el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en la Capital. El mandatario se exaltó al recordar las obras para frenar inundaciones durante su paso por la jefatura de gobierno. Rapidamente se viralizó. A las pocas semanas hubo algunas zonas anegadas en CABA. Y los perjudicados no tardaron en reclamar.

CONADEP. La candidata a vicejefa de Gobierno porteño del Frente de Todos, Gisela Marziotta, participó del ciclo "Altavoz: mujeres en política", organizado por el colectivo Periodistas Argentinas. Allí la candidata participó de un ping pong en el que debía responder por "sí" o por "no", y que incluyó la siguiente pregunta: “¿Conadep para periodistas?”. “Sí”, fue la respuesta rápida de Marziotta que no pudo profundizar y el cuestionario continuó. Tras aclarar que cometió el error de no detenerse a analizar el concepto que escondía la pregunta, la periodista sostuvo en un comunicado: “El único periodismo posible es el libre de toda persecución y censura”.



Barreda. Previo a las PASO Aníbal Fernández, por entonces postulante a concejal de Pinamar por el kirchnerismo, cargó contra Vidal, a quien comparó con el femicida múltiple Ricardo Barreda. "Se acuerdan que hacían una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted, a Vidal o a (Aníbal) Fernández?", dijo el exministro y continuó: "Yo, ¿sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate".

Comunistas por doquier. La fijación del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, con la Izquierda, el comunismo, Venezuela y Cuba parece no tener fin. Ni bien lo confirmaron como candidato del oficialismo, lanzó: "El PJ lleva a un hombre del Partido Comunista". Así definió la candidatura de Kicillof. "El peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del PC [Partido Comunista] como candidato. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso", afirmó.



Pindonga. En el marco de la presentación de su libro, la candidata a vicepresidente por Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner defendió a Axel Kicillof al expresar que el gobierno de Cambiemos sostiene un régimen “no capitalista”, porque la gente no puede comprar lo que necesita. “Soviéticos son estos”, comentó en referencia a la crítica que Pichetto lanzó contra Kicillof, a quien calificó de marxista. Aprovechó la oportunidad para hacer una comparación con la película "Good bye Lenin", al asegurar que bienes como el pan o la carne “están racionados”. “Esto es un régimen no capitalista donde la gente no puede comparar lo que quiere o la cantidad de cosas que quiere. Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercadería de primeras marcas. Ahora aparecen y proliferan marcas ‘la pindonga o cuchuflito’, que nadie conoce. En lugar de leche, producto lácteo que contiene leche”, criticó.



País de M . El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, Luis Juez, disparó contra todos y calificó a la Argentina como "un país de mierda", con "ventajeros y jodidos", y se lamentó porque el peronismo pueda volver por los "errores" del Gobierno. "No reconocer que el problema de este país es la corrupción es ser un necio. Nosotros los argentinos nos preguntamos por qué siempre estamos como estamos, por qué siempre estamos empezando de vuelta, por qué somos un país que tiene todo para crecer y no crecemos, es por la corrupción", exclamó el cordobés.

