Carrió 2021, una candidatura que busca condicionar

El de Elisa Carrió era un retiro condicionado. Ahora que decidió que su salida de la política diaria es algo que puede esperar, se embarcó en una campaña para postularse a competir en territorio bonaerense. Una candidatura con la que busca condicionar. Por más que sus dardos apuntan sobre todo a Cristina Kirchner, el lanzamiento que hizo de cara a las legislativas de 2021 tiene como destinatarios a sus socios de Juntos por el Cambio.

En la Coalición Cívica-ARI no los tomó por sorpresa las declaraciones de Lilita sobre sus aspiraciones. Pero para el mundo político sorprendió el momento: pocos se animan a plantear aspiraciones electorales tantos meses antes. "Nosotros queremos seguir siendo un factor de incidencia, de condicionamiento, de lo que creemos que tiene que ser Juntos por el Cambio. Y que Lilita sea candidata ayuda a ejercerlo mejor", razona una de las voces del partido que más diálogo tiene con la ex diputada.

"Poder de veto", lo resume otro dirigente. “Tanto para algún dirigente que se quiera filtrar en JxC como para frenar a alguno que no sea de su agrado”, completa. El argumento es claro: con Carrió en su chacra de Exaltación de la Cruz, sin poner el cuerpo en una campaña, creen que la Coalición perderá peso interno en las discusiones.

¿Por qué ahora? “Ella siempre tiene la teoría de que en diciembre anterior a una elección ya se empieza a disputar el poder y empieza la pelea real por las candidaturas", explica una de las fuentes consultadas. Y agrega: “Después es el trazo más fino, pero siempre en diciembre sale fuerte y así empieza a condicionar”.

“Ella siempre se busca adelantar”, ratifica otro dirigente. Pero no fue solamente una cuestión de tiempos políticos sino que también hubo movimientos que la alertaron. “Ve que se quiere ampliar el espacio sin límites morales”, alerta otra voz de los lilitos. ¿Lo dicen por alguien en particular? Silencio. Solo hay que escuchar a Carrió para saber que Emilio Monzó, por ejemplo, es uno de los que tiene entre ceja y ceja. Pero no sería el único que la mantiene alerta.

Está claro que el territorio bonaerense es donde se juega la batalla central. La candidata natural para encabezar esa lista es María Eugenia Vidal, por nivel de conocimiento e imagen pública (a pesar de haber sufrido una dura derrota con Axel Kicillof en 2019). Sin embargo, la ex gobernadora no da señales de que va a hacer, e incluso no descarta volver a competir en la Ciudad. “Venimos trabajando de manera coordinada con Vidal, y también con Horacio (Rodríguez Larreta)”, explican cerca de Carrió para descartar que el mensaje sea hacia ellos.

La candidatura de Carrió también llegó en un momento de hiperactividad. No solo por un frenesí de apariciones mediáticas, sino también porque su bloque de diputados hizo un pedido de juicio político a Cristina Kirchner y porque ella presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández y Ginés González García, por el manejo en el tema vacunas.

“Quiere jugar porque piensa que se está en los inicios de un proceso autoritario y se requieren voces fuertes en el parlamento donde se va a dar el avance”, señala un referente del bloque. Con ese análisis en la cabeza, en JxC saben que el desafío electoral es mayúsculo, ya que deben repetir o mejorar la elección de 2017 (su mejor elección) para mantener el equilibrio de poder en el Diputados.

El rol que tiene Cristina también la motiva a ella a jugar. “Sabe que si CFK va a protagonizar ella tiene que protagonizar, porque es como la contrafigura. Ver que está jugando fuerte la lleva a ella a jugar fuerte”, describen los lilitos. “Si hubiese protagonizado más Alberto quizás se guardaba y no le importaba tanto la disputa electoral, pero ahora le da más adrenalina”, añaden.

Sin moral y sin vergüenza la Vicepresidenta cobra dos subsidios con el equivalente a 800.000 pesos mas el sueldo y los privilegios de vicepresidente de la nación, mientras empobrece nuevamente a los jubilados. Si esto no es fascismo el fascismo donde esta? pic.twitter.com/CO46eUzppY — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 30, 2020

“Es la única que se le planta de frente a Cristina y también manda mensajes hacia adentro de JxC. Un clásico para estas fiestas”, concluye otro dirigente explicando el menú navideño de LIlita. El año pasado, en su cumple de 63, había anticipado que se retiraba “del Congreso pero no de la política”. El último sábado, al cumplir 64, ya estaba lanzada de nuevo al ruedo.