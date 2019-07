Elisa Carrió: "Fernando De la Rúa fue muy traicionado por el propio radicalismo"

“De la Rúa fue muy traicionado por el propio radicalismo”, afirmó la diputada Elisa Carrió este martes, después de la muerte del expresidente. La líder de la Coalición Cívica dijo que el exmandatario sufrió en diciembre de 2001 "un golpe de acá a la China” por “todos los devaluacionistas de Eduardo Duhalde” y que estaba “condicionado" por el "establishment" económico. “Cuando asume Duhalde, para la sangre. Si esto no fue armado, yo no sé...”, deslizó.

En un recuento histórico de los sucedido en el tramo final de la presidencia de Fernando De la Rúa, Carrió contó que el mandatario no estuvo "en la plenitud del ejercicio de sus facultades" en las fechas de su caída. “La verdad es que De la Rúa tuvo algún problema de salud en ese noviembre de 2001 donde fue internado que no se reveló”, dijo. “Yo, que estuve en campaña con él, sé que no era el que gobernó. No era un hombre en la plenitud del ejercicio de sus facultades”. “Era un hombre inteligente, culto, formado, pero no tenía capacidad de decisión”, recordó Carrió.

En su opinión, el dirigente radical "tendría que haber roto la convertibilidad en los primeros 6 meses" de su mandato. “De la Rúa fue muy traicionado por el propio radicalismo”, contó. “Yo recuerdo que fui la única que fue en campaña con él, no siendo radical, que todos se peleaban los cargos y que el establishment condicionaba mucho al gobierno". Mencionó a “los devaluacionistas”, entre los cuales cuenta a la empresa Techint, y los “no devaluacionistas, que eran las empresas de servicios públicos".

"Al no haber roto la paridad peso-dólar en algún momento tenía que explotar", relató. “Yo volví de Itatí y le envié un telegrama a Felipe Colombo, jefe de Gabinete, avisándole que hay hambre y que iba a haber saqueos, me lo habían dicho los cartoneros, organizados por Carlos Ruckauf [gobernador bonaerense]”. Según Carrió, la caída de De la Rúa “fue un acuerdo entre el duhaldismo y el radicalismo”, un “golpe de acá a la China” que incluía a la “mitad” de la UCR y al propio ex presidente Raúl Alfonsín.

D.S.