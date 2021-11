Carrió habló de una "campaña espantosa" en la Ciudad y apuntó: "No se peleen por cargos"

Elisa Carrió encabezó este sábado 27 de noviembre el festejo por los 20 años de la Coalición Cívica. El acto tuvo la participación de las principales figuras de Juntos por el Cambio y Lilita les pidió que ayuden para "acordar" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reestructuración de la deuda, y llamó a que "no se peleen" dentro del propio espacio por "los cargos". También dejó una fuerte crítica por la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

"No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no los cargos a las personas", apuntó Carrió al emitir su discurso en presencia del ex presidente Mauricio Macri, .el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales electos Diego Santilli y María Eugenia Vidal, entre otros.

El mensaje de la ex diputada nacional se produjo a días de que Macri alertó sobre las internas de cara a las elecciones presidenciales de 2023: "Está bueno que muchos curas quieran ser papas, otros quieren ser obispos o cardenales, pero sepan que van a tener que competir".

Larreta, Macri, Negri y Bullrich dijeron presentes en la celebración de los 20 años de la Coalición Cívica, acto encabezado por Carrió.

Además, pidió a sus aliados que ayuden a "mantener la institucionalidad" en la Argentina y a poder "acordar con el FMI", porque hay que "honrar las deudas".

En un encuentro de la Coalición Cívica, que se realizó en la localidad bonaerense de Open Door para celebrar los 20 años desde la creación del espacio, se volvieron a mostrar juntos Elisa Carrió y el ex presidente Mauricio Macri. También, estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales electos Diego Santilli y María Eugenia Vidal, entre otras autoridades del espacio opositor.

En ese marco, Carrió afirmó que el ex presidente "no se puede quejar", porque lo acompañó "hasta el final" y le paró "los golpes". "Acompañamos al primer gobierno no PJ (Partido Justicialista) que logró terminar el gobierno. Hicimos historia", recordó la referente de la Coalición Cívica, que compartió el encuentro junto a dirigentes del PRO y el radicalismo.

Elisa Carrió celebró los 20 años de la Coalición Cívica con la presencia de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

En otro tramo de su oratoria, Carrió definió al jefe de Gobierno porteño como "el mejor gestor de la Argentina", pero lo cuestionó por la "campaña espantosa" que comandó Fernando Straface.

Dentro de la serie de pedidos, convocó a sus aliados a ser "serios y responsables", y destacó: "Mi más honda preocupación no es haber ganado en un triunfo atronador en todo el país, sino que sepamos estar a la altura de las circunstancias".

Macri ya piensa en 2023: su definición sobre las internas en JxC y el rumbo económico

En ese sentido, consideró que "el contrato moral es un estado de la conciencia colectiva", y afirmó que "no se puede vivir en comunidades deshonestas". "¿Por qué un contrato moral en el mundo y en la Argentina? Porque es lo que genera confianza y es la nafta del desarrollo económico. Tenemos una oportunidad: o es un nuevo contrato moral o vamos al que se vayan todos ", subrayó.

Por último, recordó: "Cuando en 2001 se caía el país y solo quedaba el justicialismo y luego kirchnerismo, estuvimos nosotros para decir que no. Es más grande el amor a la verdad que el temor a las represalias". "No nos pueden deprimir, tenemos que aprender la alegría de la lucha por la verdad. Al PJ y a los poderes establecidos hay que jugarles sin miedo", agregó.

Elisa Carrió junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta:

Juntos por el Cambio se reunirá para hacer una "reconsideración" de su mesa nacional en base a la "nueva realidad" opositora

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se reunirán en diez días para llevar adelante una "reconsideración" de la Mesa Nacional del espacio en base a la "nueva realidad" de la oposición tras las elecciones legislativas.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre y se espera que de allí también salgan las nombres de las autoridades de los interbloques en el Senado y la Cámara de Diputados.

"Vamos a tener una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio el día 6 de diciembre y seguramente a partir del 10, cuando asumen los nuevos, va a haber una reconsideración de esa mesa a partir de una nueva realidad de Juntos por el Cambio", señaló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich le bajó el tono a la interna opositora: “No estaba cuestionando la campaña en la Capital”

En diálogo con Incorrectamente Políticos, en Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad señaló que actualmente "hay como un momento de transición entre lo que es un Congreso y el otro".

De todos modos, la referente opositora destacó que pese a los recambios de nombres y a esa "reconsideración" de la Mesa Nacional, "Juntos por el Cambio tiene muy clara la línea de pensamiento y acción". "No hay alguien que salga a decir algo muy distinto de lo que pensamos de casi el 100% de los temas", subrayó Patricia Bullrich.

Los distintos referentes de Juntos por el Cambio debaten y negocian los nombres a designar como autoridades de sus bloques e interbloques: actualmente, los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff son los presidentes de los interbloques opositores en Diputados y Senado, respectivamente.

La reformulación de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio también jugará un rol particular de cara a las elecciones presidenciales de 2023, ya que varios dirigentes tienen aspiraciones de competir por el Sillón de Rivadavia: es el caso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y la propia Bullrich, entre otros.

