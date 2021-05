Carrió pidió que "si hay una interna" en JxC, "que sea lo más civilizada posible"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, opinó este sábado 29 de mayo sobre las próximas elecciones legislativas y dijo que trabaja para la unidad de Juntos por el Cambio, pero que "si hay una interna", pidió "que sea lo más civilizada posible".

"Nosotros trabajamos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero si hay una interna, que sea lo más civilizada posible. Yo tengo diálogo con todos. Con personas muy cercanas a Macri también; podemos tener diferencias pero nos queremos. Además, hay que integrar al Peronismo Republicano de Pichetto, es con quien más tengo afinidad", expresó la referente de la oposición en diálogo con el programa De Puntín que se emite por Radio Continental.

Lilita Carrió también habló sobre la situación sanitaria en plena segunda ola del coronavirus: "Hay que acortar los tiempos de restricciones y que sea previsible, porque la gente está teniendo problemas de salud mental. A la gente hay que convencerla más de los cuidados. Creo que es mejor convencer que prohibir, la sola prohibición genera estrés. El grito no convence, lo que hace es exasperar a las personas".

"La víctima del Covid muere sola y además los familiares quedan en un estado de shock terrible. Es como una especie de desaparición. Todavía nos quedan los peores meses. Tengan cuidado los chicos para preservar a su familia y a ellos mismos", agregó la ex diputada nacional.

Elisa Carrió: "No volvería a apoyar a Mauricio Macri para Presidente"

En esa línea, apuntó a los errores del Gobierno en el manejo de la pandemia: "Es cierto que se desconocía el virus, pero fuimos el país con la cuarentena más larga. La gente está cansada y no ve un futuro. Pero lo importante es saber que en septiembre vamos a estar vacunados a pesar de los errores".

"Siento que todo va a pasar. En septiembre los casos van a bajar y va a estar vacunada una parte importante de la población. Si hubiésemos estado vacunados, no habría estas restricciones. Cómo han manejado la pandemia va a jugar en las elecciones", añadió.

Asimismo, Carrió comentó: "Al Covid lo tuve 3 veces en mi casa, y eso me generó aislamientos de 15 días. Es una situación difícil, los gobernantes tienen que ponerse en el lugar del otro"

"El mayor ejemplo es Fernán Quirós, a diferencia de la Provincia de Buenos Aires. Si bajamos los decibeles, si hacemos restricciones más cortas, esto puede ayudar al reinicio de las escuelas", afirmó la líder de la Coalición Cívica.

En ese sentido, señaló: "A mi me preocupa la Argentina. Con el tiempo voy a tener razón. Soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos; este es un momento de templanza. No soy golpista. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan problemáticos para la Argentina. Después se verán las incompetencias".

Carrió y Bullrich: la disputa por el liderazgo entre Larreta y Macri

En cuanto a la situación económica, opinó: "El mercado necesita ser previsible, esto es lo que no entiende el Gobierno. Sí me comprometo a entregar una cosa, no puedo responder que no puedo porque el Gobierno no me lo permite"

"Las mujeres con 7 hijos se ven atrapadas porque ni bien comienzan a trabajar les sacan la pensión. Tiene que ser un derecho adquirido. El 20% de la Argentina vive de la changa, cuando todo se cierra esa gente deja de ganar y de comer", dijo

La referente de Juntos por el Cambio también habló de la inseguridad y la sentencia a Luis Chocobar: "Las zonas peligrosas, como las paradas de colectivos, las tienen que estar cuidando los policías. Porque sino las víctimas terminan siendo los trabajadores"

"La sociedad se siente indefensa con el caso Chocobar. Los adolescentes tienen que ir a la Justicia. El chico tiene que saber que cometió un delito, no yendo a la prisión común, pero tiene que tener un juicio y programa de ayuda y trabajo social", concluyó.

ED