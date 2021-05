Carrió: "Si fui líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar a Miami"

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, cuestionó el liderazgo del ex presidente Mauricio Macri y opinó sobre su decisión de viajar a Estados Unidos a vacunarse contra el coronavirus: “Sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos”, dijo,

"Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", manifestó la ex diputada en una entrevista con La Nación, al ser consultada por la discusión del liderazgo en Juntos por el Cambio.

Frente a la pregunta de qué pensaba sobre la vacunación de Mauricio Macri en Miami, dijo que no le parecía mal y sumó: “Lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos", planteó.

Elisa Carrió y María Eugenia Vidal acordaron "ponerle el cuerpo" a la elección

"No me refería a Macri", aclaro luego Elisa Carrió

Este domingo, en diálogo con TN, Carrió aclaró sus dichos y explicó que “no se estaba refiriendo a Macri”. “Yo no lo dije en ese sentido. Creo que la gente que puede ir a vacunarse afuera debe hacerlo, ahora ¿qué debe hacer un lider político? Si no está vacunada la gente mayor de 60, yo tengo que ser la última”, sostuvo.

“Lo que quise explicar es que los líderes enseñan con el ejemplo, no se trata de predicar con la palabra. Si no fuera una líder política seguramente lo hubiera hecho. Uno tiene que dar el ejemplo, uno no puede ser Zannini. No me estaba refiriendo a Macri, ni siquiera se si Macri se había vacunado en Miami, no registro quién está vacunado”, amplió la referente de la CC.

Lilita aseguró que no se vacunará con la vacuna Sputnik V como medida de protesta contra “el autoritarismo de Putin”. “La Sputnik es muy buena, lo que digo es que tengo un acto de protesta contra los regímenes autoritarios. Ya cumplí mi acto de protesta, me voy a vacunar con cualquier otra vacuna que venga. Estoy dando el ejemplo de esperar los turnos, hay gente que lo necesita mucho más porque yo estoy cuidada”, planteó.

Elisa Carrió sigue recluida y baja línea de no fogonear desde un extremo

El pedido de no cerrar las escuelas: "Prefiero un chico con Covid pero que socialice"

La Argentina, consideró Carrió, “está profundamente deprimida y triste”. “Yo siento ese dolor. Los adultos tenemos que darle fuerza a los jóvenes. A la edad adulta mayor, mis conocidos, también este encierro les sumó 20 años, piensen en personas solas encerradas en departamentos”, dijo sobre el impacto de la pandemia de coronavirus.

En palabras de la ex legisladora, las clases virtuales están impactando en los niños y advirtió: "Las escuelas tienen que abrirse aunque sea para la socialización". y agregó: "Yo te digo, prefiero un chico con covid pero que socialice".

Sobre la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, la ex legisladora opinó: “El problema no está afuera, está adentro. Si no le damos previsibilidad a esta Nación, si seguimos golpeando a un Presidente débil.. que yo no tengo ganas de golpearlo porque puede terminar en una anarquía. Esta es una sociedad con alto nivel de resentimiento. Todos tenemos que contribuir desde nuestro lugar”, señaló.

"Vuelvo a insistirle al pueblo de la Nación: no me importa el costo personal, yo ya he vivido. Si es necesario yo voy a jugar y a poner el cuerpo", sostuvo sobre la posibilidad de volver a ser candidata a un cargo electoral. "A la política yo le pido que despierten. Se necesita gente con templanza, hay demasiado dolor".

ag / ds