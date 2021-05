La exdiputada y referente de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, le soltó la mano al ex presidente Mauricio Macri al asegurar que “no volvería a apoyarlo para Presidente”. Además, cuestionó a Patricia Bullrich por sus denuncias sobre corrupción de las vacunas de Pfizer.

“Yo lo quiero, vivo sin rencores”, dijo la exdiputada a LN+ sobre su relación con el exmandatario, a la vez que reveló que “no lo volvería a apoyar” en las próximas elecciones presidenciales, dado que “hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”.

En relación a las internas dentro de la oposición, Carrió enfatizó que busca la unidad de Juntos por el Cambio, pero pidió que no la subestimen: “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. No me subestimen. Yo sé hacer política, soy de juego final”, aseveró.

“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, afirmó Carrió al ser consultada sobre las aspiraciones de Patricia Bullrich para la presidencia en 2023 y Emilio Monzó a gobernador bonaerense.

Carrió: "Si fui líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar a Miami"

Qué dijo Elisa Carrió sobre los dichos de Patricia Bullrich

En otro orden, la referente de Juntos por el Cambio cuestionó los dichos de Bullrich sobre un presunto pedido de coimas al laboratorio Pfizer en la frustrada negociación de las vacunas contra el COVID-19: “Soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”.

Y agregó: “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”.

Carrió sobre Kirchner: “No acompaña ni sostiene al Presidente”

En cuanto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carrió cree que está haciendo “un golpe de facciones porque quiere gobernar”.

En tal sentido, aseguró esto último poniendo como ejemplo la oposición de Kirchner a la designación del juez Daniel Rafecas como el próximo Procurador General de la Nación.

“(Cristina Kirchner) tiene un dolor de su infancia y juventud insanable, por eso le pido a Dios que la calme”, analizó y luego de hacer paralelismo entre la interna entre Kirchner y Alberto Fernández con la de un hogar con violencia, explicó: “La impotencia frente a Cristina hace que (Fernández) nos grite a nosotros. El problema está en la casa de ellos”.

Santilli-Carrió, un binomio que suena en el laboratorio electoral para la Provincia

En este tramo, Carrió consideró que Kirchner “no acompaña ni sostiene al Presidente” y esto, lleva a un presidencialismo “casi inexistente” y con su actitud “lo desautoriza permanentemente”.

Por otra parte, se refirió a las causas penales en las que está investigada la vicepresidenta, y evaluó que, si bien “va a ser condenada”, dudó sobre si cumplirá la pena en prisión, dado que “depende de la edad”.

En esa misma línea, habló también sobre la inexistencia de causas de corrupción contra el Jefe de Estado y consideró que “no es momento de tocar al Presidente”, aunque remarcó: “Nunca se investigó el instituto nacional de reaseguros (Inder)”, función en la que se desempeñó Fernández durante los ´90.

Sobre su futuro político, Carrió estableció: “Uno tiene que dar testimonio. Si a mi Dios me pide como cristiana y como madre, tenemos que dar el ejemplo. A mí me mueve el amor por la Argentina”.