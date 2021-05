Mauricio Macri le respondió a Carrió por las críticas a su vacuna: "No entendí mucho su comentario"

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió a las críticas de su compañera de coalición en Juntos por el Cambio y líder del CC-ARI, Elisa Carrió, respecto a su vacunación en Miami. El fundador del PRO habló de no entender la crítica y aseveró que fue una contribución a liberar vacunas para los argentinos.

Las alarmas suelen encenderse en Juntos por el Cambio cuando Elisa Carrió da una opinión hacia el interior de la coalición. En este caso, el apuntado fue Mauricio Macri, que se vacunó en Miami con la monodosis de Johnson & Johnson luego de que sus voceros le habían afirmado a PERFIL que no lo haría hasta que se inocule el último argentino.

"Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", expresó Carrió en La Nación. Horas más tarde, aclaró en la TV que "no se estaba refiriendo a Macri", pero el ex Jefe de Estado tomó nota.

“No entendí mucho el comentario de ella y de muchos que han ido en la misma dirección”, dijo Macri en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. El referente de Juntos por el Cambio se encuentra en la provincia para presentar su libro Primer Tiempo.

En su diálogo, Macri sostuvo que su acto de inocularse en otro país liberó un cupo para otra persona que está esperando la vacuna. “Lo mínimo que puedo hacer es contribuir liberando la vacuna que me puedo dar en Buenos Aires, me tocaba el turno. ¿Por no caminar dos cuadras y pagar una vacuna no voy a ayudar liberando mi vacuna para otro de menos de 60?″, dijo el ex Presidente.

La presidente del PRO y afín al núcleo duro que profesa Macri, Patricia Bullrich, había defendido al ex presidente de Boca por inmunizarse en Estados Unidos, ya que de esa manera "No usó una vacuna de los argentinos, no se coló en la cola, no le sacó la vacuna a los mayores de 80 años".

“La verdad que no entiendo, espero que aquellos que viajen por trabajo le liberen una vacuna a un argentino. No sabemos cuántos meses más van a tardar para que todos accedan a la vacuna”, sostuvo Macri, llamando a que se vacunen en el exterior los que puedan hacerlo.

En aquellos primeros días de mayo, los voceros del empresario había dicho sobre su vacunación que "No lo va a hacer hasta que el total de las personas de riesgo y los trabajadores esenciales estén vacunados". La semana siguiente, el propio Macri confirmó que se había inoculado en una farmacia de Miami.

Críticas de Macri a Alberto Fernández

El ex mandatario habló sobre el proyecto de Ley de Reforma del Ministerio Público Fiscal y en línea con las declaraciones en el Congreso y en la opinión pública que realizó Juntos por el Cambio, sostuvo que de aprobarse "cualquiera que haga algo contrario a lo que piensa el Gobierno va a estar amenazado".

“Si ellos llegan a poner a un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional, porque cualquiera que haga algo contrario a lo que piensa el Gobierno va a estar amenazado. Así no se puede estar", argumentó.

