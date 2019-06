Elisa Carrió bromeó sobre la muerte de Carlos Soria, acusó de narco a Antonio Bonfatti y habló de Dios

Santa Fe disputará este domingo 16 de junio la elección general para elegir gobernador. Como ya hizo en otros distritos, Elisa Carrió viajó para apoyar al candidato de Cambiemos y actual intendente de la ciudad capital, José Corral, que enfrenta un panorama adverso porque quedó tercero en las PASO. Y fiel a su estilo, al igual que pasó en sus viajes a Córdoba, la líder de la Coalición Cívica - ARI desató una nueva polémica. En un discurso que brindó en Venado Tuerto, Lilita acusó al exgobernador y también postulante para la gobernación Antonio Bonfatti de "narco". Además, bromeó con el asesinato de Carlos Soria y aprovechó para celebrar la fórmula del presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Todo en una misma jornada.

"De Bonfatti ni me hablen. El que vota a Bonfatti vota al narco. Y no hay excusa, muchachos. No me vengan a llorar porque se los voy a decir. Yo lo sé, lo investigué a Medina. Es el primer caso de un gobernador que le balean la casa y retira la denuncia. O la gente es ciega o es cómplice", expresó la diputada nacional durante una charla que brindó en Venado Tuerto.

La referente de Cambiemos utilizó su cuenta de Twitter para ratificar su postura respecto a la relación entre el narcotráfico y la política: "Hay que enfrentar al narcotráfico y producir un cambio que rompa con la complicidad y llevar tranquilidad a todos los santafesinos", escribió.

Bonfatti respondió este miércoles 12 de junio a las acusaciones de la legisladora: "No la considera nadie a Carrió en Santa Fe. No le dan espacio en los medios porque lo único que hace es destruir dependiendo de qué lugar esté. No merece ninguna consideración", expresó el candidato socialista en diálogo con Radio La Red.

Carrió también lanzó una broma de dudoso gusto sobre la muerte del exgobernador de Río Negro: "Soria decía 'mi mujer me va a matar' y efectivamente lo mató", lanzó ante las risas de los presentes. Soria fue asesinado por su esposa, Susana Freydoz, durante el Año Nuevo de 2012, tres semanas después de ser reelegido como gobernador provincial.

La diputada también utilizó sus redes sociales para apoyar la fórmula de Cambiemos entre el presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Ángel Pichetto. "Dios escribe derecho por caminos torcidos. La República está asegurada por 50 años mas. Y mi bebé será una viejita divina!".

Chistes viejos

Lilita ya había contado la anécdota en 2014, durante una charla titulada "A 20 años de la Reforma Constitucional" en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Allí recordó que Soria había aportado en la discusión de 1994 por el Consejo de la Magistratura. Aseguró que Chacho Alvarez y el Frepaso estaban en contra, mientras que ahí había acuerdo de UCR y PJ. "Fue una experiencia muy importante" y agregó: "Ayudaron todos, ayudó Soria, que también muerto... Se murieron todos. Bueno, a ese lo mató la mujer", sostuvo, y remató: "Siempre me decía 'gorda, mi mujer me va a matar'. ¡Y lo mató!".

El mes pasado, la líder de la CC-ARI también lanzó la acusación de narco al difunto exgobernador cordobés José Manuel De la Sota. "Gracias a Dios que murió", dijo sobre el dirigente peronista, al que vinculó al tráfico de drogas. Tras el repudio, pidió disculpas a su manera ("Metí la pata, pero no dejé de decir la verdad", comentó), pero el comentario no ayudó a la performance electoral de su candidato en la provincia, el radical Mario Negri.

La polémica incluso desató un cruce con un periodista, que le pidió detalles sobre sus denuncias. "Ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia", le respondió Carrió.

