Embajador de Trump ponderó que Estados Unidos y Argentina sean "socios"

por Mariano Beldyk

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, ponderó los vínculos que su país tiene con la Argentina en materia de inversiones en contraste con otros países a los que no aludió por nombre aunque más de uno de los presentes pensó en China, otro de los socios claves de la Argentina con el que Washington se encuentra en una puja de intereses comerciales. “Tenemos un entendimiento mutuo, jugamos las mismas reglas que ustedes, el mismo sentido de equidad basado en las mismas normas y lazos culturales”, subrayó el ex juez devenido diplomático ante una nutrida concurrencia al almuerzo semanal del Rotary Club Argentina.

“Tenemos un compromiso: no nos vamos a ningún lado. La inversión no es unilateral: lo que es bueno para la Argentina es bueno para Estados Unidos”, resaltó Prado, quien enumeró el interés creciente de las empresas de su país por invertir en el área energética y de infraestructura. “Yo veo un país con la potencia de explotar todas esas cualidades. Tengo fe en el futuro de este país”, añadió el embajador.

Prado se cuidó de no referirse al tema que estaba en boca de todos los presentes en las mesas: las expectativas del gobierno de Donald Trump sobre el futuro electoral de la Argentina. “Les iba a hablar sobre la visión de Estados Unidos sobre la política y la elección, pero se me acabó el tiempo”, bromeó al cierre de su discurso. Sus asesores le habían encomendado que no aludiera al tema en vísperas de unas primarias muy peleadas entre el Gobierno y el Frente de Todos.

En su lugar, Prado se ocupó de celebrar el buen vínculo construido con la Casa Rosada como socios “aunque no estemos de acuerdo en todo”. Puntualizó que “la relación nunca fue más fuerte y trabajo todos los días para que así sea”. Y destacó la lucha contra el terrorismo y la seguridad en las fronteras como una de las líneas de mayor acercamiento entre ambos países, además de la postura en común en torno a Venezuela. Basta recordar el paso de Mike Pompeo, el Secretario de Estado, por el país a mediados de julio para participar de la cumbre sobre seguridad hemisférica en el Palacio San Martín y exhortar al resto de los presentes a copiar el ejemplo de la Argentina y declarar como terrorista a la organización libanesa Hezbollah.

Además, destacó las inversiones encaminadas con la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés), anunciadas a fines del 2018, antes del G20 y de la visita de Trump al país, con miras a obras de infraestructuras viales y del campo energético. Y bromeó respecto a su manejo del idioma español y cómo se “enamoró” de la Argentina y de sus choripanes.

Al término de la disertación de Prado, el senador Federico Pinedo subió al escenario para proponer un brindis en el que comparó el potencial y la confianza que tiene la Argentina hoy con la de 1919 asi como los “problemas sociales” que sufría el país hace un siglo y ahora, como las necesidades de la migración que arriba al país. “Estamos muy contentos con la etapa que vive la Argentina, somos muy optimistas con lo que va a venir en los próximos años y hemos comprobado que es posible respetarnos, valorar la opinión de otros y buscar acuerdos. Cualquiera sea el resultado electoral, el que gane estará muy cerca de una mayoría propia lo que potenciará la capacidad transformadora de la Argentina”, destacó el legislador.