En el Día del Maestro, Alberto Fernández pidió que "todos los chicos tengan educación pública”

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó este miércoles 11 de septiembre la provincia de Tucumán donde encabezó un acto por el Día del Maestro y aseguró que, si es electo, va a trabajar para que "todos los chicos del país tengan educación pública”.

Acompañado por junto al gobernador local, Juan Manzur, y referentes del gremialismo, el ex jefe de Gabinete dijo que "es imperioso que la educación funcione" porque "hoy en día las sociedades ricas" son "que las que desarrollaron la inteligencia de su gente".

El candidato presidencial manifestó que "el Estado debe educar, dar salud y seguridad" y que la educación "es una inversión a futuro para tener una mejor sociedad".

“Fuimos distintos en América Latina –dijo Fernández— por la reforma universitaria de 1918, pero más distintos fuimos el día que Perón dijo que la universidad era gratuita para que pudieran ir los hijos de los trabajadores. Fuimos más distintos porque los hijos de los que trabajaban no estaban condenados a seguir la suerte de sus padres, empezamos a ver la movilidad social ascendente”.

Luego de reivindicar a Mercedes Sosa como “una maestra en la música y en la vida”, Fernández criticó a “quienes piensan que la educación es un gasto y dicen que no pueden gastar más en maestros” y aseguró: “Que no nos confundan más, que no nos mientan más: está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos, que los que trabajan sigan teniendo derechos y hacer la Argentina que todas y todos nos merecemos”.

Por otro lado, aseguró esta tarde que, si es electo, "el norte argentino se va a desarrollar como el resto" del país y "van a dejar de existir los ciudadanos de primera y los de segunda".

En el evento, que se realizó en el teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, estaban los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de otros líderes sindicales.

El candidato presidencial por el Frente de Todos estuvo acompañado, además, por la gobernadora Lucía Corpacci (Catamarca), el vicegobernador José Neder (Santiago del Estero) y el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

ED