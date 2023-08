En la previa electoral, el blue cerró cotizando $ 605

Hace dos semanas el dólar blue estaba por debajo de los $ 500, ayer cerró en los $ 605 y la brecha con el oficial quedó en el 110% en la víspera de las PASO de mañana y ante la expectativa de la apertura del mercado respecto a los resultados del lunes, cuando también se dará a conocer la inflación de julio.

Por su parte, el MEP se ubicó en torno a los $ 539,3 y la brecha entre el MEP y el tipo de cambio oficial llega al 87,6%, mientras que el CCL cayó a $ 595,28 y el spread con el oficial se ubica en el 107,1%.

El dólar oficial sin impuestos en el Banco Nación cerró en $ 298,5, mientras que el promedio en los principales bancos privados cerró en un peso por encima de ese valor.

En tanto, en la última jornada de la semana las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron de manera dispar. También los bonos terminaron en la plaza local con tendencia a la baja, el AL30 cayó un 0,3% y el AL35 un 1,6%. En tanto, los bonos en dólares, AL30D Y AL35D, cerraron ambos a la baja en un 2,2%.

Por su parte, el S&P Merval cerró la rueda de ayer con una suba del 2%.

A su vez, el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan, se ubicó por debajo de los 2 mil puntos básicos y terminó la semana en 1.918 puntos.

Por otra parte, el Banco Central continuó perdiendo divisas esta semana hasta perforar las reservas brutas de 24 mil millones de dólares.

El BCRA vendió ayer US$ 97 millones, en la semana sumó ventas por US$ 225 millones y el acumulado del mes se redujo a US$ 140 millones de compras netas en el mercado.

De esta manera, las reservas internacionales netas quedaron en un rojo en torno a los US$ 10 mil millones.

Por otro lado, en apenas 15 días hábiles, el nuevo dólar agro para cereales como el maíz ya superó las liquidaciones previstas por US$ 2 mil millones.

Ya se alcanzaron los US$ 2.127 millones, informó la Cámara de Exportadores de Cereales.