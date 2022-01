En medio de las negociaciones con el FMI, Larreta se vio con Luis "Toto" Caputo en el sur

En medio de la trabada negociación que el Gobierno del Frente de Todos mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la refinanciación de la deuda, y en el día que fracasó el encuentro con la oposición en el Congreso, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajó al sur de la Argentina. Al llegar al Aeropuerto de Bariloche lo esperaba Luis "Toto" Caputo, el ex ministro de Hacienda que también estuvo tres meses al frente del Banco Central durante el Gobierno de Cambiemos.

Así lo pudo observar PERFIL, que presenció de cerca el saludo entre el alcalde porteño y el ex funcionario, que también es primo-hermano de Macri. De acuerdo al relato, Caputo esperó a Larreta durante algunos minutos en la salida del sector arribos del Aeropuerto Internacional de Bariloche.

Rodríguez Larreta cuestionó al Gobierno por postergar el encuentro: “El plan económico es más importante que la reunión”

Fue alrededor de las 21.45 de este martes, cuando el jefe de Gobierno se bajó del avión y salió al encuentro del economista con una valija y camuflado con campera negra, barbijo y una gorra. Así es como se lo ve en las fotos a las que tuvo acceso este medio, que grafican el primer contacto entre ambos dirigentes por fuera de las luces y la exposición que marca la agenda oficial.

Desde el Gobierno porteño confirmaron a PERFIL el viaje de Rodríguez Larreta, que en horas de la mañana se había mostrado junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en una actividad en la que confirmaron la fecha de inicio de clases en Capital Federal y el mandatario porteño se mostró enojado por el fracaso del encuentro que estaba previsto con el oficialismo para conocer detalles de la negociación con el FMI.

El viaje de Larreta a Bariloche

En esa línea, desde el entorno del funcionario dijeron que el viaje se da por fuera de la agenda oficial del jefe de Gobierno y que en la tarde-noche del martes voló al sur en busca de unos días de descanso.

A su vez, también confirmaron el encuentro con Caputo que fue el que lo esperó al arribar a Bariloche y con el que mantiene un vínculo muy cercano. De hecho, en los últimos meses han mantenido contacto fluido y, según coinciden varios medios, el ex titular de la cartera de Hacienda ha sido el artífice de algunos encuentros de Larreta con otros dirigentes políticos en el marco de su armado de cara al 2023.

Vale recordar que Caputo es primo hermano de Mauricio Macri, con el que en el último tiempo Larreta mantuvo cierta distancia. Sin embargo, en el entorno del dirigente porteño no descartan que haya un encuentro con el ex presidente entre este miércoles y el fin de semana, cuando, según indican, se prevé el retorno de Larreta a Buenos Aires. El ex mandatario está hace varias semanas en Villa la Angostura, donde hace algunos días trascendió que supuestamente se vio con el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz.

Caputo en el Aeropuerto de Bariloche, tras recibir a Larreta.

Mientras tanto, lo que se sabe es que parte de la estadía de Larreta en el sur será compartida con Caputo. Desde el entorno del economista, que en paralelo a sus conversaciones políticas está enfocado en su consultora económica Anker Latinoamérica, no descartan reuniones ya que, insisten, se conocen "hace mucho" y tienen relación.

Según se supo, el ex ministro, sindicado como "el Messi de las finanzas" por el ex jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, vacaciona en el sur desde "hace décadas", y cerca suyo sostienen que por la época del año es común que vaya y venga del sur a Buenos Aires.

El contexto: FMI y armado de cara al 2023

Si bien las negociaciones que la Casa Rosada mantiene desde hace dos años con el FMI, en los últimos días se intensificó la tensión debido a la falta de un acuerdo.

El propio Larreta siguió de cerca el tema y fue parte de las noticias sobre el tema: primero por su faltazo a la convocatoria donde Martín Guzmán buscó explicar el estado de las negociaciones y ayer mismo por haberse quejado del fracaso de la convocatoria del oficialismo al Congreso.

Horacio Rodríguez Larreta: "Macri dice que no quiere ser candidato en 2023, ¿por qué no le voy a creer?"

"El Gobierno no nos convocó, nunca se hizo oficial. Lo más preocupante es que no hay un plan económico que indique cómo vamos a tener un desarrollo más parejo y federal en todo el país", fue parte de la crítica que lanzó ayer a la mañana antes de su viaje al sur.

A priori, el acuerdo con el Fondo es uno de los temas que trata junto a Caputo, que últimamente está activo en Twitter con comentarios sobre temas de coyuntura económica. "Es realmente el sendero fiscal lo que traba un acuerdo con el Fondo?", fue uno de sus últimos mensajes.

Ello ocurre con un Larreta que en las últimas semanas le ha dedicado bastante energía a su estrategia para fortalecerse políticamente de cara a las presidenciales de 2023 y las reuniones, sin dudas, no dejan de tener peso.

cp