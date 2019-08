Diputados: el oficialismo hizo catarsis y salió con un mensaje de apoyo a Macri

Cambiemos vive los días más difíciles en materia política desde que asumió el poder en 2015. Las tensiones entre los socios están a la orden del día al punto que, por ejemplo, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo dijo públicamente que no era parte del Gobierno. Con ese panorama, el interbloque se reunió en la Cámara de Diputados para hacer una suerte de catarsis y rearmar la estrategia de campaña. Si bien las internas no cesan, hubo "paz" -al menos temporalmente- y se pusieron el objetivo de afrontar con toda la fuerza la recta final de la campaña.



En un breve comunicado, señalaron: "Los diputados integrantes del Interbloque Cambiemos se reunieron hoy en el anexo C de la Cámara de Diputados. Ésta fue la primera reunión de trabajo luego de las PASO y se dio posteriormente a los encuentros de cada uno de los bloques que integran el espacio oficialista con sus respectivos miembros.

Los diputados analizaron los resultados de las primarias e hicieron hincapié en la gobernabilidad, la cual incluye al Congreso. Del encuentro salió un respaldo al presidente Mauricio Macri y la coincidencia en la necesidad de sumar certidumbre política en el contexto actual. Los diputados del interbloque manifestaron predisposición total a redoblar los esfuerzos de cara a octubre para revertir los resultados de las primarias".

El jefe del bloque PRO, Álvaro González, sostuvo a la prensa acreditada que se reconfirmó “el pleno acompañamiento al presidente de la Nación y la unidad de todos los bloques parlamentarios”. “Me voy muy contento, y a trabajar en el entendimiento de que en octubre tenemos la posibilidad de dar vuelta el resultado”, dijo según consignó Parlamentario.



Por su parte, el titular del interbloque, el radical Mario Negri resaltó: “Hoy no estoy pensando en otra cosa que no sea el 27 de octubre, y que Cambiemos esté absolutamente fortalecido y podamos revertir el resultado. Ninguna batalla se puede ganar si no se da”.

Sobre Macri, subrayó que “él mismo ha dicho que su primera responsabilidad es ser presidente, estabilizar la economía, que no le vaya peor a los argentinos, que no se despierten a la madrugada con zozobra, que recobren un marco de tranquilidad y previsibilidad. Y está actuando en ese sentido, y eso me parece que es el mejor presidente para ser el mejor candidato”.

Comité. Luego de esa reunión, en el comité nacional, comenzó la reunión del partido radical con todos los candidatos. Según pudo saber PERFIL, la reunión iba a servir para reordenar la estrategia del centenario partido. Hay dudas sobre la fiscalización de la elección, sobre todo en las provincias del norte.

RI/MC