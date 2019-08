Cornejo se despegó de Macri: "No soy parte del Gobierno, soy gobernador de Mendoza"

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, protagonizó este jueves 15 de agosto un duro cruce con el periodista Antonio Laje durante una entrevista en el canal América Tv, cuando lo consultaron sobre la situación de Mauricio Macri tras los resultados de las primarias. "El Presidente (estuvo) bien ayer tomando contacto con Alberto Fernández. Es cierto que ha sido solo una elección de PASO en la que se han elegido candidatos. También es cierto que la contundencia de un resultado adverso hace que el Gobierno tenga la botonera oficial, pero el poder político tiene un alto grado de simbolismo y Alberto Fernández también tiene poder hoy en día en la Argentina", comenzó diciendo el gobernador de Mendoza.

"Hay que acordar con él (por Fernández) una gobernabilidad económica, entre otras cosas para que los ciudadanos voten en libertad y no condicionados solamente por lo económico, sino reflexionando sobre su voto. Ningún resultado es irreversible", continuó Cornejo, y la charla parecía ir por los carriles habituales del discurso político.

Sin embargo, el disgusto del dirigente radical comenzó tras ser consultado por Laje sobre "qué sería un acuerdo de gobernabilidad económica" con un presidente todavía está en funciones. "No termino de entender qué significa cogobernabilidad económica con alguien que es un candidato. Por más votos que haya tenido, son elecciones PASO y todo el poder y control lo tiene el Gobierno", señaló el periodista.

"Definamos 'poder político', que es también dar opiniones que tengan influencia sobre los mercados y operadores bursátiles; qué hacer con el FMI; o si pagar o no pagar la deuda. Son opiniones de alguien que tiene chance. Y no me diga que dar opiniones no tiene poder político. Si da opiniones Alberto Fernández, que es el candidato del principal partido de oposición, que es el que más votos sacó en las PASO, dar opiniones no es un tema menor", afirmó Cornejo, quien agregó que Alberto Fernádez "también tiene responsabilidad en estos tres meses que restan de mandato de Macri".

"Pero Cornejo, es un candidato. La responsabilidad es exclusiva del Gobierno, porque si le vamos a dar responsabilidad, hágale un lugar en la casa de Gobierno y que cogobiernen", le respondió Laje. "En esta coyuntura, (el poder) no es exclusivo de Mauricio Macri. Discrepo con vos, está saliendo tu opinión. Decir que no tiene ninguna influencia en el devenir de la economía, me parece un absurdo", recalcó el gobernador de Mendoza.

Ante la insistencia del periodista, en otro segmento del reportaje Cornejo empezó a levantar el tono, señalándole a Laje: "Acepta sí o no, sino vas a seguir con lo mismo y no te importa mi opinión. Permitime a mí, por favor. El poder político de emitir decretos y resoluciones lo tiene el Gobierno, el Presidente y sus ministros. El poder simbólico está repartido entre el que está gobernando y el que ganó las PASO el domingo pasado, no me digas que no...", indicó el mendocino.

Minutos después, ya visiblemente enojado, Cornejo le expresó al periodista: "¿Qué es lo que pretendés vos? ¿Que adelanten el Gobierno y asuma Alberto Fernández?". A lo que Laje respondió: "No, es al revés, parece que usted está pretendiendo eso. Yo lo que pretendo es dejar en claro que acá no hay transición y el que está planteando casi un cogobierno es usted, que es un miembro de la alianza del Gobierno". "¿Me llamás para que opine, o para que opine lo que usted quiere?, expresó Cornejo casi al final de la entrevista, visiblemente molesto con la charla.