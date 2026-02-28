En qué estan Adorni y Bullrich: él "relajó" con los videojuegos y ella le quiere regalar un mouse "o más reformas"

En una mañana de sábado con el mundo en vilo por las noticias que llegan desde Medio Oriente, y el propio Gobierno argentino que elevó a alto el nivel de seguridad en todo el país al reforzar los protocolos en las fronteras y la revisión de alertas tempranas.la exministra y actual senadora libertaria Patricia Bullrich está enfocada en un diálogo "de niños" con el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Se supone que se trata de dos adultos festejando el éxito del Gobierno por la aprobación de la leyes del Régimen Penal Juvenil y de Reforma Laboral este viernes en el Senado.

Al cierre del día, Adorni posteó "Gran noche para un Counter Strike 1.6". Es conocida su afición por los videojuegos y se entiende que intentó enviar un mensaje de relax personal ante el logro legislativo.

Régimen Penal Juvenil: qué dicen los datos oficiales que contradicen el discurso de la “impunidad de los menores”

Hasta ahí algo dentro de lo habitual, de las cosas que hace a menudo el exvocero y están lejos de llamar la atención.

Pero esta mañana, la exministra de Seguridad, se la siguió en las redes, con algo como un chiste. "Manuel, ¡muchas felicidades!", escribió primero.

"¿Mouse nuevo para la computadora o más reformas aprobadas? Elegí el regalo", remató,

Varios la criticaron por la relevancia del posteo. Pero también unos cuántos le dijeron "genia".

La transformación del régimen de desigualdades

Las palabras de Patricia Bullrich en el Senado, en el cierre de la sesión

Convertida en la principal defensora de la bandera libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich inisistió en su discurso de cierre del debate que convirtió en ley la Reforma Laboral en que "la gestión de Javier Milei demostró que la mejor política social no era un plan, sino condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo”.

Pidió que "los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta", considerando que las personas que recibían un plan social "ya se liberaron" y “mandaron a la mierda a los gerentes de la pobreza”.

“Esta es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes que defendieron tantos años. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben qué tenía? Un gerente de la pobreza. No tenía nada más, ni jubilación, ni riesgos de trabajo, absolutamente nada”, lanzó.

