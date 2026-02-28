Refuncionalización bajo fuego: la UCR de De Loredo acusa a Llaryora de “inflar el Estado” y retroceder en género

En medio de la refuncionalización del Gabinete del gobernador Martín Llaryora, la oposición radical salió a cuestionar con dureza la decisión de incorporar intendentes al Ejecutivo provincial y de desplazar a las tres mujeres que ocupaban ministerios.

Desde la bancada UCR que responde a Rodrigo de Loredo acusan al PJ en el poder de “inflar la estructura política”, denuncian un “gobierno en retirada” y advierten sobre un retroceso en materia de género.

A través de un proyecto de resolución, el jefe del bloque radical Matías Gvozdenovich rechazó las designaciones de jefes comunales en el Gabinete provincial. El planteo se dio luego de que el mandatario sumara al intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, un dirigente con peso territorial, al Ministerio de Desarrollo Social y se confirmara que en los próximos días habrá más incorporaciones en las segundas líneas de las carteras de Seguridad y de Gobierno.

“Cuando no hay rumbo, inventan cargos. Cuando no hay resultados, reparten puestos”, lanzó Gvozdenovich, quien sostuvo que en lugar de “ordenar la gestión y exigir resultados”, el oficialismo “elige agrandar el Estado”.

Para el halcón radical, no se trata sólo de mover piezas políticas sino de “sacar intendentes de sus localidades, con todo lo que ello implica, para sumarlos a una planta política verdaderamente desbordada”.

En su duro embate, el parlamentario consideró que las designaciones “no solucionan ningún problema de los cordobeses” y las encuadró en una estrategia defensiva del Gobierno provincial. “Es un manotazo de ahogado para salvar una situación de desequilibrio total”, afirmó, y cuestionó que se sumen funcionarios “con sueldos de varias canastas básicas” en un contexto de presión fiscal creciente.

La crítica también tuvo réplica en redes sociales. Gvozdenovich insistió en que si “los ministros no funcionan, el problema no es que faltan cargos, sino la gestión”, y advirtió que los cambios no impactarán en los principales reclamos sociales: “No solucionan la inseguridad, no mejoran la salud, no arreglan las rutas; sólo agrandan el gasto público”. En el cierre de su mensaje, el opositor deloredista volvió a poner el foco en la continuidad del PJ en el poder: “Veintiséis años de peronismo son demasiados”.

Cuestión de género

Sin embargo, el frente opositor no se limitó al cuestionamiento por el tamaño del Estado. La legisladora Brenda Austin sumó una crítica con perspectiva de género tras los movimientos que dejaron al Gabinete llaryorista sin mujeres al frente de ministerios.

Las modificaciones implicaron que Laura Jure dejara Desarrollo Social para asumir como secretaria de Cooperativas; que Liliana Montero pasara de ministra de Desarrollo Humano a secretaria general en el área; y que María Victoria Flores dejara Ambiente y Economía Circular para ocupar una secretaría dentro de otro ministerio. Con esos cambios, el Ejecutivo quedó sin ministras.

“Un poquito misóginos los cambios de Gabinete de Llaryora. Mucho circo por el género, pero en dos movimientos eliminó a las únicas tres mujeres ministras que tenía. Hoy: cero. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, advirtió Austin en su cuenta de X al calificar la refuncionalización como “un retroceso”.

El oficialismo presenta los movimientos en las primeras líneas del Ejecutivo como una apuesta a reforzar la gestión con volumen territorial y darles a las áreas ministeriales un perfil más cercano a la gente en medio de la tensión interna por los “funcionarios que no funcionan” y la clave puesta en 2027.

Por su parte, la UCR de De Loredo busca instalar la idea de un Gobierno que amplía cargos para compensar debilidades y que, además, retrocede en términos de representación femenina.

La discusión, con fuerte carga política, anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el PJ y la oposición en el seno de la Legislatura en un año preelectoral que marcará el pulso rumbo a 2027.