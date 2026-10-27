Encuesta 2027: "casi empate" en la punta para suceder a Kicillof y a cuánto queda el tercero

A poco de comenzar a perfilarse el escenario político para las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 2027 -año en el que el gobernador Axel Kicillof no podrá ser reelecto-, el últomo estudio de opinión pública de la consultora Zuban Córdoba analizó el potencial electoral de los principales dirigentes que podrían competir por la sucesión en el distrito más populoso del país.

Según el relevamiento, el actual jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, encabeza la nómina con el mayor techo electoral: alcanza un 39,4% de potencial de voto.

Diego Santilli

Reúne un 21,9% que afirma que seguro lo votaría y un 17,5% que "probablemente" lo haría. A su vez registra un 47,6% de rechazo y un 13% en la categoría "no sabe / no contesta".

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Escenario de paridad técnica en la provincia de Buenos Aires

En un ajustado segundo lugar se ubica el exministro de Economía Sergio Massa, con un potencial del 38,9%, conformado por un 13,5% de voto seguro y un 25,4% de voto probable.

Sergio Massa

En este juego de votos asegurados y votos posibles está la gran diferencia con Santilli. El ex candidato presidencial de 2023 parte de más abajo pero parece tener un margen de crecimiento.

En lo concreto, la distancia con Santilli es de apenas 0,5 puntos porcentuales, lo que ubica a ambos dirigentes dentro del margen de error del estudio y establace una paridad técnica.

Elecciones 2027 en la la PBA: quién está tercero

El podio hoy lo completa el actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, con un techo del 35,1% (18,2% de voto seguro y 16,9% de probable).

Detrás de los primeros puestos, la nómina muestra un abanico diverso de referentes:

- Victoria Villarruel: 34,6% de potencial electoral.

- Nicolás del Caño (FIT): 26,8%.

- Diego Valenzuela (exintendente de Tres de Febrero): 26,5%.

- Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda): 26,1%.

- Facundo Manes: 24,8%.

- Mariel Fernández (intendenta de Moreno): 23,2%.

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En las posiciones siguientes se ubican otros intendentes y funcionarios provinciales: Julio Alak (18,5%), Mayra Mendoza (17,9%), Federico de Achával (15%), Leonardo Nardini (14,9%), el ministro de Gobierno Carlos Bianco (12,5%) y Sebastián Pareja (11,4%).

La paradoja del escenario electoral bonaerense

Los resultados de esta encuesta de Zuban Córdoba marcan una paradoja.

Si bien en el territorio boenaerense el gobernador Kicillof mantiene evaluaciones de gestión más favorables en comparación con las del presidente Javier Milei (un 48,7% contra un 38,6%), al proyectar la discusión sucesoria para la Gobernación, aparecan Santilli y Massa casi a la par compartiendo los niveles de techo electoral más competitivos de la muestra.

Ficha técnica. Objeto de estudio: población general mayor de 16 años. Ámbito : Prov. De Buenos Aires, República Argentina. Segmentos de ponderación: género, edad, zona y ultimo voto a presidente en 1ra vuelta. Afijación : proporcional. Instrumento de recolección de información : cuestionario estructurado. Técnica de recolección de información: mixto: 100% online. Trabajo de campo: del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026. Tamaño de la muestra: 1000 casos. Error de muestreo: + / - 3.1%. Nivel de confianza: 95%.

LT