Caso ARSAT: los chats que complican a Facundo Leal y al primo de Adolfo Cambiaso

El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, sigue sumando frentes judiciales, ahora con un embargo de 3.000 millones de pesos y acorralado por sus propias comunicaciones telefónicas: "Un boludo. Se fue de boca en la fiscalía". El “boludo” sería uno de los hermanos Padilla —Gastón y Diego— directores de Argentina Logistic Services (ALS), la empresa que habría sido beneficiada con múltiples contratos directos —con sobreprecios— con la empresa estatal de satélites y fibra óptica.

Ese y otros diálogos fueron extraídos del teléfono celular de Leal mediante el sistema Cellebrite de la Policía Federal Argentina. Las conversaciones cruzadas con el otro gran implicado de la causa, Gerardo Boschín —exgerente de Compras de la compañía y luego directivo en Trenes Argentinos—, derivaron en que el juez federal Lino Mirabelli los procesara formalmente por una multiplicidad de delitos penales.

El pasado 13 de julio, Facundo Leal se negó a declarar y presentó un escrito ante el juzgado N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. Negó todos los cargos.

La resolución judicial lo acusa de negociaciones incompatibles y administración fraudulenta y cohecho, figuras técnicas que en la práctica significan armar un circuito ilegal para direccionar contratos a ALS y luego cobrarle retornos por las adjudicaciones. Dichos acuerdos fueron millonarios y tenían como objetivo la guarda y custodia de costosos equipos tecnológicos pertenecientes al Estado.

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Facundo Leal dejó Ezeiza y cumplirá prisión domiciliaria por su adicción a las drogas

El exfuncionario cumple arresto domiciliario en su departamento de Palermo, en el cual le secuestraron 164 gramos de cristal MDMA, 128 gramos de ketamina, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos cocaína y más de 700.000 dólares. Allí vive con su actual pareja y, según supo PERFIL, recibe tratamiento dos veces por semana por parte de una psiquiatra y una psicóloga dedibo a su pública adicción a las drogas.

Qué dicen los chats filtrados de Facundo Leal

Las pruebas recolectadas del celular de Leal exponen cómo se coordinaba la ingeniería para inflar los precios de los servicios de guarda de ARSAT. Un mensaje enviado en octubre de 2021 por un intermediario VIP a Diego Padilla explicitaba las exigencias de la cúpula de la firma: "Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas".

El circuito comercial continuaba con pedidos directos para adulterar los conceptos del pliego estatal. "Más carga de las grandes. Que inventes", reclamó el lobbista en la misma conversación informática. Al día siguiente, Boschin validó la maniobra al confirmarle a ALS que el expediente estaba bajo análisis del titular: "Está a la firma de Facu. Ya lo veo con él y te aviso".

La contraprestación económica de la maniobra y las expectativas de ganancias de la organización quedaron expuestas en los documentos informáticos. "Me vas a hacer rico con este contrato", le escribió el intermediario VIP a Padilla pocas semanas después. Las pruebas judiciales muestran la trastienda de una ingeniería montada exclusivamente para el beneficio de los particulares involucrados.

Tras haber sido detenido con 2,4 millones de dólares y drogas, Facundo Leal se negó a declarar ante la Justicia

La sorpresa penal del expediente surgió cuando en las comunicaciones de Leal apareció el nombre de ese “intermediario VIP”: Santiago Pando Soldati, primo de la estrella del polo Adolfo Cambiaso. Para la Justicia, el lobbista —ligado al holding Sociedad Comercial del Plata— era también el encargado de pagar los supuestos sobornos y traccionar voluntades estatales y privadas gracias a su roce social. Lino Mirabelli lo procesó por cohecho activo.

Quién es Santiago Pando Soldati y qué rol tiene en el Caso ARSAT

La aparición de Pando Soldati en la causa generó un fuerte impacto en el jet set relacionado al mundo del polo y los negocios. El imputado es hijo de Pía Soldati, apellido históricamente ligado al holding Sociedad Comercial del Plata. El grupo empresario es responsable de obras de infraestructura emblemáticas en el país, como la construcción integral del Tren de la Costa.

Santiago Pando Soldati es miembro del jet set del polo internacional y está ligado familiarmente a uno de los holdings más importantes del país dedicado a la construcción de obras de infraestructura emblemáticas, como el Tren de la Costa. Fue procesado por Lino Mirabelli por presunto cohecho, en el marco del Caso ARSAT | Foto: Instagram @santiagopando75

Su entorno social se completa con su matrimonio con Carola Harteneck, una ejecutiva experta en Relaciones Públicas con trayectoria en firmas internacionales del calibre de Air France. La pertenencia a un sector donde las urgencias económicas no son la norma contrasta con el tono de los mensajes enviados por el empresario: "Me vas a hacer rico con este contrato", le escribió el lobbista a Padilla al celebrar un acuerdo comercial logrado con ARSAT, con el supuesto visto bueno de Facundo Leal.

Para la Justicia, el rol de Pando Soldati era actuar como un facilitador estratégico y nexo entre el sector público y el privado. Los fiscales determinaron que el imputado no operaba para los contratistas de manera externa, sino que utilizaba su influencia y su amistad con Leal para asegurar el desvío. Además, utilizaba como pantalla legal su cargo de director en la compañía de servicios informáticos Glubits S.A.

Drogas, millones en efectivo y corrupción: Casación le soltó la mano a Facundo Leal y seguirá preso

Su situación suma un capítulo de alta tensión tras confirmarse que violó la prohibición de salida del país. El lobbista viajó a Miami burlando las directivas judiciales y, al regresar, logró eludir la alerta de captura y ser literalmente escoltado por un corredor VIP por empleados aduaneros.

Santiago Pando Soldati violó la prohibición de salir del país impuesta por la Justicia y se fue a Miami. Al regresar, fue captado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras personal de Migraciones literalmente lo escoltaron para que no sea detenido ni que le secuestren su celular.

El hecho, registrado por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza originó una causa por encubrimiento contra el supervisor de Migraciones, Diego Spada, quien habría anulado informáticamente el sistema de alertas judiciales durante un minuto y 43 segundos, lo que le permitió al lobista salir sin problemas de la terminal aérea sin que, al menos, le incautaran su teléfono.

No hay dos sin tres: la nueva causa contra Facundo Leal

El panorama procesal de Leal sumó un tercer frente: una nueva causa penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también abierta en San Isidro. El expediente se inició tras detectarse una contradicción contable evidente entre el perjuicio auditado en ARSAT y los millones en efectivo secuestrados al exfuncionario por la Policía Federal.

Mientras el fraude contable en ARSAT asciende a 1.695.667 dólares, los allanamientos en las propiedades de Leal arrojaron el secuestro de 2.601.354 dólares físicos en billetes termosellados. Esa diferencia de poco más de 900.000 dólares está en el centro de las pesquisas del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. La confesión del chofer de Leal, quien declaró que recibió dos valijas pesadas en Palermo y cobró 700.000 pesos para llevarlas a Mendoza bajo la excusa de que tenían ropa, suma otra complicación para el exfuncionario.

Esa causa se complementa, a la vez, con la de Comodoro Py, donde el juez Sebastián Ramos ratificó el procesamiento por tenencia de drogas con fines de comercialización, basada en el hallazgo de los estupefacientes pero también balanzas de precisión en el departamento de Leal en el barrio de Palermo.

Se agrava la situación de Facundo Leal en la Justicia: nuevos requerimientos y declaraciones de testigos clave

En los pasillos de tribunales conviven dos hipótesis sobre la supervivencia de Leal al frente de ARSAT y su posterior designación en el ORSNA mediante el Decreto 390/2025. Un sector sospecha que Leal operó siempre como un cuentapropista que aprovechó la falta de cuadros de la nueva gestión libertaria. Otros investigadores creen que el circuito de recaudación clandestino continuó su actividad con el aval político de un escalón superior de la actual gestión política.

Si bien Gerardo Boschin posee las mismas imputaciones que su amigo Facundo Leal, la Justicia entiende que no representa peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Por eso, transita el proceso judicial en libertad.

Ante la consulta de PERFIL, el abogado defensor de Leal y Boschin, Marcelo Rocchetti, confirmó que las resoluciones condenatorias de primera instancia y el embargo de 3.000 millones de pesos ya fueron formalmente apelados. El recurso fue interpuesto ante el propio juzgado federal N° 2 de San Isidro.

La apelación presentada por la defensa unificada busca revertir los procesamientos que pesan sobre Leal, Boschín. De forma paralela, el frente relacionado a la presunta comercialización de estupefacientes que tramita en Comodoro Py quedó formalmente a las puertas de la elevación a juicio oral, un escenario que obligará a los imputados a mover sus fichas ante la inminencia del banquillo.

Con tres frentes judiciales que avanzan pese a los intentos de la defensa de los exfuncionarios por dilatar el proceso, la preocupación de la Justicia —y de la política— dejó de ser de dónde sacó los millones de dólares incautados Facundo Leal y pasó a ser si el abogado oriundo de Mendoza era lo que se conoce como "un lobo solitario" o si rendía cuentas hacia escalafones superiores.