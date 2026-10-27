Milei hizo "six seven" en el balcón de la Casa Rosada antes de la reunión de Gabinete

A horas de la victoria de Lula en Brasil y de que Bolsonaro desconociera los resultados, el presidente Javier Milei, se presentó en la Casa Rosada e hizo “six seven” al público, previo a la reunión de Gabinete.

La aparición pública del jefe de Estado se produjo en una jornada atravesada por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil, un resultado que significó un revés para las expectativas del Gobierno argentino, que había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro. Pese al impacto del resultado, desde el entorno oficial aseguraron que la victoria del líder del Partido de los Trabajadores no formó parte del temario formal del encuentro ministerial.

El voto de los presos y el impacto en los mercados: primera reacción de Milei en las redes sobre el triunfo de Lula

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Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de gran parte de su plana mayor, incluyendo al canciller Pablo Quirno, los ministros y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el mandatario ingresó luego al Salón Eva Perón para liderar la mesa de trabajo. Durante la reunión, el libertario se concentró en blindar su programa económico y descartar cualquier modificación en el rumbo de la administración. Previo a ésto, recibió 9:15 a Frey John-Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta.

En el plano internacional, el mandatario cumplió casi 20 horas de silencio en sus redes sociales y evitó felicitar formalmente a Lula da Silva, quien se impuso en el balotaje de Brasil para asumir en enero su cuarto mandato. Esta postura de cautela coincide con la reacción de Donald Trump, quien cuestionó duramente el proceso electoral brasileño y calificó al líder del Partido de los Trabajadores de "comunista".

Ante la consulta sobre una postura oficial de la Cancillería, un integrante del Gabinete se escudó ante la prensa al señalar: “Itamaraty no dijo nada cuando ganó Javier (Milei)”. De esta forma, a contramano de otros referentes de derecha de la región que ya enviaron saludos, el mandatario argentino optó por mantenerse al margen de los mensajes institucionales y solo se limitó a replicar en su cuenta de X un posteo crítico del legislador libertario Juan Ignacio Fernández sobre los comicios vecinos.

El posteo criticaba con dureza al electorado del Partido de los Trabajadores al señalar que "al zurdo promedio no le hace ruido" votar opciones de izquierda aunque impacten en la economía, concluyendo que "para que les haga ruido deberían atar cabos, pero si los ataran, no serían zurdos".

Milei reunió al Gabinete y reforzó el silencio del Gobierno ante la victoria de Lula en Brasil

Por su parte, la única voz del círculo más íntimo del Poder Ejecutivo que se pronunció públicamente sobre el tablero regional fue el asesor presidencial Santiago Caputo. A contramano del impacto que generó la derrota de Flávio Bolsonaro en las filas libertarias, Caputo publicó un escueto y enigmático mensaje en su cuenta de X para restar dramatismo al revés electoral, asegurando categóricamente que “todo marcha acorde al plan”.

En el plano interno, el Poder Ejecutivo intenta ordenar la dinámica política tras un nuevo foco de tensión dentro del propio espacio. La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar notorias diferencias con Javier Milei al cuestionar públicamente sus recientes declaraciones en la Fundación Faro. De forma tajante, la legisladora tomó distancia del discurso presidencial y sostuvo que el mandatario había cruzado “un límite” al referirse en duros términos a la prensa y mencionar la idea de “quemar periodistas en la hoguera”.

Pese a este clima de fricción, que se reflejó en la ausencia de Bullrich en el cónclave, el Presidente encabezó la reunión junto a su hermana Karina Milei y la plana mayor de su administración. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Alejandra Monteoliva (Seguridad); además de las autoridades de las áreas clave del Gobierno, como Santiago Bausili (Banco Central), Martín Menem (Diputados) y los asesores Santiago Caputo y Adrián Ravier.





