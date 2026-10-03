Encuesta: 6 de cada 10 habitantes del AMBA tienen deudas y más de la mitad sufre ansiedad por esa situación

El endeudamiento ocupa un lugar central en la situación económica de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el cuarto Termómetro Psicosocial y Económico, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 62% de los encuestados tiene algún tipo de deuda.

El dato surge de un relevamiento realizado entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026 entre 1.181 personas mayores de 16 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

La situación no se limita a la capacidad de pago. Entre quienes tienen deudas, el 53% afirma que esa situación le genera ansiedad, angustia o dificultades para dormir, mientras que el 47% restante señala que no experimenta esas consecuencias.

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Incertidumbre sobre cómo pagar

La capacidad para afrontar los compromisos financieros también muestra diferencias importantes. Entre las personas endeudadas, el 10% considera que podrá pagar sus deudas sin problemas, mientras que el 48% cree que podrá hacerlo, aunque con esfuerzo.

En tanto, el 34% no sabe cómo podrá cumplir con sus compromisos y otro 8% directamente considera que no podrá saldarlos.

El tiempo que resta para cancelar esas obligaciones también refleja la presión financiera sobre los hogares. El 18% no sabe cuándo terminará de pagar sus deudas, mientras que el 30% estima que todavía le queda más de un año.



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Deuda, ansiedad y agotamiento

El relevamiento también encuentra diferencias en el estado emocional de las personas según su situación de endeudamiento. Quienes no tienen claro cómo podrán afrontar sus compromisos presentan mayores niveles de ansiedad, tristeza, bronca y depresión autopercibida, de acuerdo con el informe.

La encuesta ubica además a la incertidumbre (43%), la angustia (40%), el hartazgo (33%) y el temor al futuro (30%) entre las emociones más mencionadas por los habitantes del AMBA.

El informe aclara que los indicadores vinculados con depresión y pérdida de sentido de la vida corresponden a estados autopercibidos y no constituyen diagnósticos clínicos.

Ficha técnica:El Termómetro Psicosocial y Económico fue elaborado por el OPSA-UBA sobre una muestra de 1.181 casos, mediante cuestionarios online autoadministrados y geolocalizados. El relevamiento se realizó entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026 en CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. La muestra fue ponderada por zona de residencia, género, edad, nivel educativo y voto en el balotaje de 2023. El margen de error informado es de ±3%, con un nivel de confianza del 95%.