Encuesta: tres gobernadores cercanos al oficialismo lideran el ranking de imagen positiva

Varios de los gobernadores que guardan mayor cercanía con el Gobierno nacional se posicionaron en los primeros lugares en el relevamiento que todos los meses realiza en los 24 distritos de la Argentina la consultora CB Global Data. En octubre, el neuquino Rolando Figueroa se ubicó como el mandatario provincial con la mejor imagen positiva con un 55,8% de aprobación. Un 32,8% de los más de 1000 encuestados en la provincia sureña calificaron a su gestión como "muy buena", mientras que otro 23% prefirió el "buena".

Justamente el lunes 19 de octubre Figueroa recibió en Vaca Muerta al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en una nueva muestra de la buena sintonía que existe entre ellos.

El segundo lugar quedó para el tucumano Osvaldo Jaldo, quien supo llegar al poder por Fuerza Patria luego de que Juan Manzur se alejara de la gobernación de esa provincia del Norte argentino, pero después se plegó a través de sus legisladores en muchas votaciones en el Congreso de la Nación al oficialismo. En este caso su imagen positiva trepó al 53,7%.

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Y en el restante lugar del podio aparece el salteño Gustavo Sáenz, con un 53,4%.

Los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires) se ubican en el otro extremo de la tabla. Quintela está en el puesto 24 con solo un 42,8% de imagen positiva, mientras el bonaerense que a través de la línea interna Derecho al Futuro aspira a ser uno de los candidatos de su espacio en las elecciones presidenciales de 2027 lo antecede con un 43,1%. Muy cerca de él está el fueguino Gustavo Melella quien suma 43,5.

En septiembre este ranking lo lideró el misionero Hugo Passalacqua quien este mes ocupa el quinto lugar: su imagen cayó de 55,1% a 52,8%. Igualmente sigue entre los 8 mejores, privilegio que además ostentan Ignacio Torres (Chubut) que está cuarto, Maximiliano Pullaro (Santa Fe, 6°), Marcelo Orrego (San Juan, 7°) y Martín Llaryora (8°).

Si se comparan estos números con mediciones anteriores, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Raúl Jalil, de Catamarca, con una suba de +2,0 puntos porcentuales. En tanto, la mayor caída del mes correspondió al rionegrino Alberto Weretilneck, con una disminución de −3,1 puntos porcentuales en su nivel de aprobación respecto del mismo sondeo que se realizó en septiembre.

Además de Quintela, Kicillof y Melella entre los de peor imagen positiva se ubican Sergio Ziliotto (La Pampa, 17°), Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18°), Alfredo Cornejo (Mendoza, 19°), Alberto Weretilneck (Río Negro, 20°) y Gildo Insfrán (Formosa, 21°).

El muestreo también incluyó un ranking federal de intendentes con la consulta a 11.262 personas. Los tres intendentes más valorados fueron Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, Chubut, quien encabezó con un 58,3% de imagen positiva. Fue seguido por Claudio Polich, de Corrientes Capital, con un 57,5%; y en tercer lugar quedó Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, con un 57,0% de aprobación

La encuesta se hizo de manera online entre el 11 y el 15 de octubre de 2026 con 24612 casos en total y un promedio de entre 886 y 1176 casos por provincia. Error de Muestreo PROMEDIO: +/- 2.9 a 3.3%.