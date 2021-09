Enojada, Manuela Castañeira defendió el uso de su iPhone: “Con mi plata hago lo que quiero”

Manuela Castañeira, precandidata a diputada por el frente Nuevo MAS en la provincia de Buenos Aires, mantuvo un cruce televisivo con el periodista Gabriel Levinas luego de que éste le reclamara su posicionamiento político contra el capitalismo y la posesión de un iPhone.

Luego del cierre de campaña en el Hotel NH Centro Histórico y de presentarse en el programa "A dos voces" de TN, Manuela Castañeira continuó con su raíd electoral este miércoles 8 de diciembre de cara a las PASO del domingo y se presentó en "Intratables", por América TV.

Allí la precandidata de la izquierda mantuvo un cruce con el periodista Gabriel Levinas luego de que el panelista le espetara el uso de un iPhone, el teléfono que fabrica Apple y que tiene un valor económico alto respecto a celulares de otras marcas.

"El capitalismo es ese iPhone", comenzó la riña Levinas luego de percibir que Castañeira tenía el teléfono de esa marca. “Sos un provocador, yo con mi salario me compro lo que se me canta”, le retrucó la dirigente del Nuevo Más, enojada por el comentario.

La discusión empezó a subir de tono y el periodista continuó en la misma línea cuando manifestó que al producto de Apple "lo produjo el capitalismo". “No, el trabajo humano, es una burrada, trabajo humano”, le retrucó Castañeira.

“Teléfono cubano comprate”, respondió con acidez Levinas, aludiendo al gobierno socialista de los hermanos Castro hoy presidido por Miguel Díaz-Canel. “Me compro el que se me canta con mi salario. Y te cuento una cosa, ese es el problema de los capitalistas que piensan que produjeron todo”, atacó la candidata izquierdista.

La tensión invadió el estudio y el conductor del programa, Alejandro Fantino, no participo de la trifulca. “Hablamos del sistema y vos querés hablar de lo que tengo puesto y lo que uso. Es una berretada. ¿Sabés cuál es el error? Esto lo hizo el trabajo humano, lo mismo que el inodoro y el papel higiénico que usé esta mañana y espero que vos también uses. ¿Qué querés, que no lo use? Es una burrada”, expresó Castañeira.

En el desenlace de la discusión, Levinas le dijo a Castañeira que una burrada era que la precandidata defienda “todos sistemas que fracasaron en el mundo”.

“El trabajo humano hace tecnología, hace ropa, hace computadoras. ¿Aristóteles inventó el capitalismo? Pero por favor. Qué bajo nivel, vuelva a estudiar, qué bajo nivel”, cerró la dirigente.

Las redes se hicieron eco del enfrentamiento

Como de costumbre, el cruce entre Castañeira y Levinas fue utilizado en las redes sociales para concentrar memes y burlas, en su mayoría contra la precandidata a diputada.

En todos ellos se remarcaba el discurso de la dirigente y de su partido, históricamente crítico del capitalismo como el mal que origina la desigualdad social de matriz de las sociedades.

Con citas históricas a Lenin y utilizando un montaje con la cara de Castañeira en una vieja entrevista al difunto empresario chocolatero y mediático Ricardo Fort, los memes se burlaron de la diatriba iPhone-partido de izquierda.

